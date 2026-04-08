„Reszketek az otthonomban” – Durva bosszút állt a pofátlan szomszédon a férfi, most az életéért aggódik

Vannak szomszédok, akik mellett egyszerűen nem lehet nyugodtan élni, de ez a történet még a legedzettebbeket is megdöbbenti. A pofátlanságnak ugyanis nincs határa: egy férfi arra lett figyelmes, hogy amíg ő dolgozik, a szomszédja rendszeresen az ő kukáját használja sajátjaként. A történetnek azonban itt még messze nincs vége...

Rettegés a kertvárosban: a bosszú után már az ablakon se mer kinézni a félelmetes szomszéd miatt / Fotó: Pexels illusztráció

A tehetetlenség szülte düh végül robbant. Miután a bérbeadók és az ügynökségek széttárták a kezüket, a férfi testvére úgy döntött, saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást.

Levéllel válaszolt a szomszéd a pofátlanságra

A bosszú nem váratott magára: a testvér fogta a szomszéd által a szelektív kukába gyömöszölt hatalmas adag falevelet, és egyszerűen visszaborította az egészet a szomszéd pázsitjára. A hatás nem maradt el, de a válaszreakcióra senki sem számított.

Kérem, ne használja többet a kukánkat!

– próbált higgadt maradni a férfi testvére, miközben a szomszéd asszony már válogatott szitkokat szórt rájuk.

Sokkoló vallomás és éjszakai rettegés

A konfliktus akkor vett igazán sötét fordulatot, amikor a férfi személyesen próbálta elsimítani az ügyet. Ekkor dobta le a szomszéd nő a bombát: kerek perec kijelentette, hogy ő bizony szexmunkás, a pasija pedig egy veszélyes alak, akivel jobb, ha senki nem húz ujjat.

A fenyegetés célba ért. A férfi, aki korábban csak a szemetét féltette, most a saját testi épsége miatt aggódik.

Most már ott tartok, hogy éjszaka minden neszre felfigyelek, és a függöny mögül leskelődöm

– ismerte el a férfi.

Kiderült az is, hogy a problémás ingatlanhoz nem először hívtak rendőrt, így a félelem egyáltalán nem alaptalan. A megosztott történetnél a kommentszekció persze azonnal felbolydult: volt, aki szerint azonnal kamerákat kell szerelni a házra, mások pedig egy lakatot javasoltak a kukára, hogy elejét vegyék a további „szemétkedésnek” – írja a brit Mirror.