Rendőrök újra akcióban: nem volt túl kreatív, mindig ugyanott csapott le a rollertolvaj

Elfogtak az Érdi Rendőrkapitányság munkatársai egy 38 éves férfit, aki elektromos rollereket lopott a Százhalombatta vasútállomásáról. Drogért lophatott a rollertolvaj.

Nem volt nehéz dolga a rendőrségnek: mindig egy helyre járt portyázni a rollertolvaj

A rendőrséghez március 1-jén érkezett bejelentés arról, hogy valaki ellopott egy lelakatolt rollert az állomás kerékpártárolójából. A nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése gyorsan eredményre vezetett: azonosították a feltételezett elkövetőt, A. Sándort.

A férfit azonban nem találták a lakcímén, ezért körözést adtak ki ellene.

Nem volt túl kreatív: ugyanoda ment vissza a rollertolvaj

A fordulat március 28-án történt, amikor a rendőrök éppen a lopás helyszínén ismerték fel a férfit, majd igazoltatták. Ruházatának átvizsgálásakor egy metszőollót és egy üvegpipát találtak nála. A férfi azt állította, hogy korábban kábítószert fogyasztott, ezt azonban a gyorsteszt nem igazolta.

Az elkövetőt előállították, majd lopás gyanúja miatt kihallgatták. A. Sándor beismerte a bűncselekményt, sőt további két roller eltulajdonítását is elismerte. Elmondása szerint a járműveket egy ismeretlen férfinak adta el, darabonként körülbelül 20 ezer forintért – írja a police.hu.