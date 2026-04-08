Rendőrök újra akcióban: nem volt túl kreatív, mindig ugyanott csapott le a rollertolvaj

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 15:33
Több elektromos roller eltulajdonításával gyanúsítanak egy 38 éves férfit, akit végül éppen a bűncselekmény helyszínén fogtak el a rendőrök.

Elfogtak az Érdi Rendőrkapitányság munkatársai egy 38 éves férfit, aki elektromos rollereket lopott a Százhalombatta vasútállomásáról. Drogért lophatott a rollertolvaj.

Nem volt nehéz dolga a rendőrségnek: mindig egy helyre járt portyázni a rollertolvaj
Nem volt nehéz dolga a rendőrségnek: mindig egy helyre járt portyázni a rollertolvaj
Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

A rendőrséghez március 1-jén érkezett bejelentés arról, hogy valaki ellopott egy lelakatolt rollert az állomás kerékpártárolójából. A nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése gyorsan eredményre vezetett: azonosították a feltételezett elkövetőt, A. Sándort.

A férfit azonban nem találták a lakcímén, ezért körözést adtak ki ellene.

Nem volt túl kreatív: ugyanoda ment vissza a rollertolvaj

A fordulat március 28-án történt, amikor a rendőrök éppen a lopás helyszínén ismerték fel a férfit, majd igazoltatták. Ruházatának átvizsgálásakor egy metszőollót és egy üvegpipát találtak nála. A férfi azt állította, hogy korábban kábítószert fogyasztott, ezt azonban a gyorsteszt nem igazolta.

Az elkövetőt előállították, majd lopás gyanúja miatt kihallgatták. A. Sándor beismerte a bűncselekményt, sőt további két roller eltulajdonítását is elismerte. Elmondása szerint a járműveket egy ismeretlen férfinak adta el, darabonként körülbelül 20 ezer forintért – írja a police.hu.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu