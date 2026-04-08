Hogy tehetett ilyet? Saját ismerőseire gyújtotta a faházat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 15:26
Többszörösen minősülő emberölés kísérlete miatt áll bíróság elé egy 54 éves férfi, aki egy vita után felgyújtotta azt a faházat, amelyben négy ismerőse tartózkodott.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy 54 éves férfi ellen többszörösen minősülő emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt, miután 2023 márciusában felgyújtott egy faházat Várpalota közelében.

Felgyújtotta a faházat, melyben ismerősei tartózkodtak
Fotó: Magyarország ügyészsége

A vádirat szerint az elkövető a tulajdonossal, volt barátnőjével és egy másik férfival italozott a mindössze 12 négyzetméteres építményben, ahol szívességből lakott. Egy veszekedést követően azonban a tulajdonos felszólította, hogy hagyja el a házat. A távozó férfit egy szomszéd is látta, aki azt is hallotta, hogy az elkövető az épület felgyújtásával fenyegetőzik.

A vádlott körülbelül 15 perccel később visszatért, és meggyújtott egy, a kerítésnek támasztott matracot. A lángoló matrac az építménynek dőlt, és rövid idő alatt tüzet okozott. A férfi tisztában volt azzal, hogy a többiek bent tartózkodnak, mégis elhagyta a helyszínt.

A szomszéd füstszagra lett figyelmes, majd észrevette a lángokat, és azonnal riasztotta a bent lévőket. A sértetteknek sikerült kimenekülniük a percek alatt teljesen leégő faházból. A kiérkező tűzoltók megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közeli erdőre. Az eset során a faház teljesen megsemmisült, ahogy a tulajdonos és a vádlott volt párjának ingóságai is. Emiatt a férfinak kétrendbeli rongálás vétsége miatt is felelnie kell.

Az ügyészség a Veszprémi Törvényszék előtt fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől való eltiltást indítványozott, azzal a kikötéssel, hogy a vádlott ne lehessen feltételesen szabadlábra helyezhető. Amennyiben az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekményt, az ügyészség 12 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást tart indokoltnak – írja a Magyarország ügyészsége.

 

