„A szomorú veszteség enyhe kifejezés” – megrendülten búcsúzik a világ a legendás sportikontól

Mély megrendüléssel búcsúzik az ausztrál rögbi közössége Terry Williamstől, a sportág nagyra becsült történészétől és szerzőjétől, aki 62 éves korában hunyt el.

A rögbilegenda a sport meghatározó alakja volt. Fotó: freepik.com

Gyászol a sportvilág

Williams hosszú éveken át a New South Wales Rugby League (NSWRL) és a Newtown Jets történészeként dolgozott. Korábban a Sydney-i Moore Parkban működő Rugby League Central NRL Múzeumának kurátori posztját is betöltötte. Édesapja, Warren Williams a Newtown Jets egykori meghatározó alakja volt. Terry Williams egész életében a klub elkötelezett szurkolója maradt. 1993-ban jelent meg Out of the Blue című könyve, később pedig a Through Blue Eyes című kötetet is jegyezte.

Az NSWRL közleményben reagált a hírre:

Mélyen elszomorított bennünket a neves rögbiligás történész és szerző, Terry Williams halála. Hozzájárulása évtizedeken átívelt, ez idő alatt a sportág történetének egyik legfelkészültebb mesélőjévé vált. A játék, az emberek és a történetek iránti mély tudása a múzeumot a tanulás és a kapcsolódás helyszínévé tette számtalan látogató számára.

Williams az 1990-es években megalapította a Sydney League News magazint is. 2018-ban írta és társproducerként jegyezte a Headgear to Helmets című filmet, amely olyan férfiak történetét dolgozta fel, akik rögbiligás játékosokból háborús hősökké váltak. A közösségi médiában számos megható üzenet jelent meg a tiszteletére. Andrew Ferguson történész és kommentátor így fogalmazott:

A sportág történetének valóságos kincsesbányája volt. A szomorú veszteség enyhe kifejezés.

Mások azt írták: „Biztosan nagyon fog hiányozni”, illetve:

Williams halála mindössze néhány órával azután történt, hogy szeretett klubja, a Newtown Jets elindította a 2026-os szezonját - derül ki a Daily Mail cikkéből.