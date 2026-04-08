Nagy a baj: bombariadó Londonban – videó

Kiürítették a Tate Modern épületét Londonban szerdán, miután egy gyanús csomagot találtak a környéken – sokak szerint bomba lapulhatott benne.

Bombariadó miatt kiürítették London egyik legnépszerűbb múzeumát

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Tate Modern a világ egyik legismertebb kortárs művészeti múzeuma: egy hatalmas, egykori erőmű épületében működik, és modern, illetve kortárs festményeket, installációkat és egyéb műalkotásokat mutat be. Évente több millió látogatót fogad, így az egyik legnépszerűbb kulturális látványosság a brit fővárosban.

Bombariadó miatt kiürítették a múzeumot

Egyértelmű, hogy terrorcselekményre utaló nyomok miatt zárták le a hatóságok a múzeumot. Mindenki arra gyanakodott, hogy a rejtélyes táskában esetleg bomba lehet.

A múzeum szóvivője megerősítette, hogy az épületet kiürítették. Információk szerint nemcsak a Tate Modernt, hanem a közeli Millennium Bridge hidat is lezárták elővigyázatosságból.

A helyszínre rendőrök mellett tűzoltók és mentők is érkeztek. A London Fire Brigade szóvivője közölte:

Tűzoltókat riasztottak, hogy segítsenek a rendőrségnek egy Bankside-on történt incidensnél.

Hozzátette, hogy két tűzoltóautó érkezett a helyszínre a közeli állomásokról.

A hatóságok később feloldották az utcán a kordont, azonban egyelőre nem tudni, mikor nyithat meg újra a múzeum. A Metro szerint az eset részletei továbbra sem tisztázottak, a hatóságok jelenleg is helyszínelést folytatnak.