Freddie Mercury testőre sírva mesélt a végső búcsúról: „Csak ennyit mondott...”

Belegondolni is szívfacsaró, mit élhettek át azok az igaz barátok, akiket Freddie Mercury az utolsó napjaiban is maga mellett akart tudni. Ők azok, akik testközelből, segítő kezet nyújtva nézték végig az AIDS betegesében szenvedő világsztár utolsó napja, óráit és perceit. Köztük volt Terry Giddings is, aki vigyázott a Queen énekesére életében és a haláltusája közben is. A testőr most Budapestre látogatott, ahol részt vett a World of Freddie és a Magyar Zene Háza közös szervezésű, időszakos kiállításának megnyitóján. A Bors a helyszínen beszélgetett a védelmező jó baráttal, aki könnyekig hatódott, amikor szóba került a végső búcsú pillanata.

Freddie Mercury testőre nem csupán dolgozott a világsztárnak, de szoros barátságot is ápolt az énekessel (Fotó: MW)

Freddie Mercury testőre: „Nagyon szomorú embernek mutatták be őt...”

Terry Giddings persze igyekszik leginkább a Freddie Mercuryhoz kapcsolódó szép emlékeit felidézni, hiszen abból bőven akadt barátságuk évei alatt.

Freddie-vel kapcsolatban csak olyan történeteim vannak, amelyeket ha mástól hallanék, nem hinném el.

„Ezek mind nagyon vidám és bohém pillanatok voltak” – kezdte mosolyogva emlékeibe merülve Freddie Mercury egykori testőre, majd egy pillanatra elkomorult, mert eszébe jutott a sikerfilm, ami sok rajongó szerint és szerinte is, nem méltó a világsztár emlékéhez. „Többek között ezért is haragszom a Bohém rapszódia készítőire, hiszen bőven lett volna miből válogatniuk ahhoz, hogy a valósághoz legalább megközelítőleg hasonlatos alkotást tegyenek az asztalra. Nagyon szomorú embernek mutatták be őt. Nem is értettem, hogy került be az a jelenet, amikor az őt alakító színész szomorúan kinézett az ablakon. Mary Austintól pedig messze lakott, tehát ez sem fedte a valóságot” – mondta a Borsnak Terry Giddings.

„Nekem volt szerencsém Freddie-t, az embert és a művészt is ismerni”

A testőr valóban jól ismerte a Queen frontemberét, hiszen rengeteg időt töltött vele kettesben. „Én voltam az egyik olyan ember Freddie Mercury életében, akivel a legtöbb időt töltötte kettesben. Én vittem őt vásárolni, vagy éppen a stúdióba. Sokszor ültünk kettesben az autóban. Ilyenkor pedig mindig beszélgettünk. Őszintén érdeklődött az életem iránt.”

Gyakran kérdezett a feleségemről és a fiamról is, aki egyenesen bálványozta is őt.

„Nekem volt szerencsém Freddie-t, az embert és a művészt is ismerni” – mondta Terry, akit arról kérdeztünk, hogy testőrként elszomorítja-e, hogy miközben mindentől és mindenkitől igyekezett megvédeni Freddie Mercuryt, éppen önmagától nem sikerült megóvnia.