Meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya

Freddie Mercury eltitkolt lánya 48 éves korában, gerincrákkal vívott küzdelme után hunyt el.

Freddie Mercury eltitkolt lánya meghalt - állítólag DNS-teszttel tudta bizonyítani, hogy ki az apja - Fotó: Peter Clay/face to face / northfoto

A Queen frontemberének állítólagos eltitkolt lányát tavaly nyáron mutatták be a nagy sikerű Love, Freddie című életrajzi könyvben. Lesley-Ann Jones írónő azt állította, hogy a rocklegenda 1976-ban egy viszony során nemzette Bibit - és ragaszkodott ahhoz, hogy DNS-bizonyítékokkal rendelkezik ezt alátámasztandó.

Családja megerősítette halálhírét. Özvegye, Thomas azt mondta, hogy a nő „békésen hunyt el egy ritka gerincvelőrákban, hosszú küzdelem után, két, kilenc és hét éves fiút hagyva maga után”.

Lesley azt mondta: „Lesújtott a veszteség, hogy elvesztettem ezt a nőt, aki közeli barátom lett, aki önzetlen céllal fordult hozzám: hogy félresöpörjem mindazokat, akik 32 éven át szabadon bánhatták Freddie történetével, hogy megkérdőjelezzem hazugságaikat és az életének átírását, és hogy feltárjam az igazságot.”

„Élete végén már csak ez számított neki. Nagyon beteg volt a négy év alatt, amíg együtt dolgoztunk. De küldetése volt. Önmagát és a saját szükségleteit helyezte az utolsó helyre.”