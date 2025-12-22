Örülhetnek a rajongók: új dallal jelentkezik a Queen

Korai karácsonyi ajándékban lesz részük a Queen rajongóinak, miután a banda gitárosa, Brian May nemrég bejelentette, hogy kiadnak egy korábban sosem hallott számot, amelyet több mint fél évszázaddal ezelőtt vettek fel. A gitáros lesz a házigazdája a Planet Rock digitális rádióadó karácsonyi különkiadásának december 22-én 18:00 órától, ennek során hallhatják először a rajongók a Queen eddig kiadatlan Not For Sale című számát.

Fantasztikus hírt kaptak a Queen rajongói / Fotó: All Action/Anita Dobson / northfoto

Eddig sosem hallott számmal jelentkezik a Queen

A Brian May által írt dalt eredetileg 1974-ben vették fel a zenekar második stúdióalbumának, a Queen II-nek a készítése közben, de végül sosem került fel a végleges dallistára. Azóta már felújították, és az album 2026-os újrakiadásán is szerepelni fog, de előtte még egy korai karácsonyi előzetest kapnak a rajongók, kizárólag a Planet Rock gondozásában.

Lehetséges, hogy az emberek hallották már a Smile Not for Sale (Polar Bear) című számának egy kalózváltozatát: ez egy nagyon régre visszanyúló dal, de tudomásom szerint ezt a verziót még senki sem hallotta. Már folyamatban van, és szerepelni fog a Queen II album hamarosan megjelenő újbóli feldolgozásán – ami jövőre érkezik –, de azért becsempészem a Planet Rock különkiadásomba, mert kíváncsi vagyok, mit gondolnak róla az emberek. Remélem, mindenkinek csodálatos karácsonya és nagyszerű újéve lesz!

- mondta el Brian May.

A Queen 23 éves lemezkiadói pályafutása alatt tizenöt stúdióalbumot adott ki: az utolsó négy évvel azután jelent meg, hogy az énekesük, Freddie Mercury 1991-ben, mindössze 45 évesen elhunyt. Az 1995-ben megjelent Made In Heaven vokális hangszerelést és zongoraszólamokat tartalmazott, amelyeket még a Mercury halála előtti években vettek fel – írja a Daily Mail.