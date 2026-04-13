"Szeretlek, mama. Te vagy a legjobb" – Sokkoló részletek az Eufória sztárjának haláláról: sosem mondtak le róla!

Tragikus hirtelenséggel halt meg az Eufória egyik legkedveltebb sztárja. Angus Cloud halála sokkolta a rajongókat és a szakmát egyaránt. És bár való életben el kellett búcsúzni tőle, a sorozat alkotója gondoskodott róla, hogy karaktere, Fezco tovább éljen a legújabb évadban is. Íme minden, amit tudni lehet a 25 éves színész haláláról.

Eufória Fezco-ja az egyik legkedveltebb karakter volt a sorozatban

Eufória sztárjának halála: így emlékeznek meg Angus Cloudról

Angus Cloud neve egyet jelentett a Eufória című sorozat egyik legkedveltebb karakterével, Fezco-val. A fiatal színész karrierje szinte mesébe illően indult. Egy utcai felfedezés után kapta meg élete első szerepét, amely azonnal világhírűvé tette. Majd egy tragédia véget vetett mindennek: túladagolás következtében 25 éves korában elhunyt, épp akkor, amikor a karrierje éppen felfelé ívelt. És bár halálával hatalmas űrt hagyott maga után, a sorozat alkotói gondoskodtak róla, hogy öröksége tovább éljen. Íme minden, amit tudni lehet Angus Cloud haláláról.

Angus Cloud balesete

Angus Cloud életét már fiatalon beárnyékolta egy súlyos baleset. 15 éves korában beleesett egy építkezési gödörbe, ami koponyasérülést okozott nála. A rehabilitáció során kapott fájdalomcsillapítók miatt pedig később problémái alakultak k ki a szerhasználattal.

Az Eufória casting-igazgatója New York utcáin fedezte fel Angus Cloud-ot

Hirtelen jött siker

A baleset után pár évvel a fiatal színész egyik napról a másikra vált híressé, miután az Eufória casting-igazgatója, Eléonore Hendricks felfedezte őt a New York-i utcán. A karakterének azonban az első évad végén meg kellett volna halnia, de a sorozat alkotója, Sam Levinson megtartotta a sorozatban, mert annyira megszerette őt.

Angus Cloud halálának oka

Majd amikor a karrierje csúcsán volt, hirtelen mindennek vége szakadt. Az Eufória Fezco-ja 2023. július 31-én ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt otthonában. A hivatalos jelentések szerint Angus Cloud halálát véletlen kábítószer-túladagolás okozta. A szervezetében többféle szer - köztük fentanyl, kokain, metamfetamin és benzodiazepinek - együttes hatása vezetett akut mérgezéshez. A fiatal színész halála után családja közleményt adott ki, amelyben így fogalmazott: