"Szeretlek, mama. Te vagy a legjobb" – Sokkoló részletek az Eufória sztárjának haláláról: sosem mondtak le róla!

Tragikus hirtelenséggel halt meg az Eufória egyik legkedveltebb sztárja. Angus Cloud halála sokkolta a rajongókat és a szakmát egyaránt. És bár való életben el kellett búcsúzni tőle, a sorozat alkotója gondoskodott róla, hogy karaktere, Fezco tovább éljen a legújabb évadban is. Íme minden, amit tudni lehet a 25 éves színész haláláról.
Angus Cloud neve egyet jelentett a Eufória című sorozat egyik legkedveltebb karakterével, Fezco-val. A fiatal színész karrierje szinte mesébe illően indult. Egy utcai felfedezés után kapta meg élete első szerepét, amely azonnal világhírűvé tette. Majd egy tragédia véget vetett mindennek: túladagolás következtében 25 éves korában elhunyt, épp akkor, amikor a karrierje éppen felfelé ívelt. És bár halálával hatalmas űrt hagyott maga után, a sorozat alkotói gondoskodtak róla, hogy öröksége tovább éljen. Íme minden, amit tudni lehet Angus Cloud haláláról.
Angus Cloud életét már fiatalon beárnyékolta egy súlyos baleset. 15 éves korában beleesett egy építkezési gödörbe, ami koponyasérülést okozott nála. A rehabilitáció során kapott fájdalomcsillapítók miatt pedig később problémái alakultak k ki a szerhasználattal.
A baleset után pár évvel a fiatal színész egyik napról a másikra vált híressé, miután az Eufória casting-igazgatója, Eléonore Hendricks felfedezte őt a New York-i utcán. A karakterének azonban az első évad végén meg kellett volna halnia, de a sorozat alkotója, Sam Levinson megtartotta a sorozatban, mert annyira megszerette őt.
Majd amikor a karrierje csúcsán volt, hirtelen mindennek vége szakadt. Az Eufória Fezco-ja 2023. július 31-én ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt otthonában. A hivatalos jelentések szerint Angus Cloud halálát véletlen kábítószer-túladagolás okozta. A szervezetében többféle szer - köztük fentanyl, kokain, metamfetamin és benzodiazepinek - együttes hatása vezetett akut mérgezéshez. A fiatal színész halála után családja közleményt adott ki, amelyben így fogalmazott:
A legnehezebb szívvel kellett ma elbúcsúznunk egy hihetetlen embertől. Művészként, barátként, testvérként és fiúként Angus sok szempontból különleges volt mindannyiunk számára.
Az Eufória sztárja halála előtt nem sokkal különösen nehéz időszakon ment keresztül. Éppen az édesapját gyászolta, akinek hamvait Írországban helyezték végső nyugalomra. Ez a veszteség mélyen megviselte őt, és jelentős érzelmi terhet jelentett számára. Angus Cloud családja a közleményében úgy fogalmazott erről, hogy:
Az egyetlen vigaszunk az, hogy tudjuk, Angus most újra együtt van apjával, aki a legjobb barátja volt. Angus nyíltan beszélt mentális egészségi problémáiról, és reméljük, hogy halála emlékeztet másokat arra, hogy nincsenek egyedül, és nem kell egyedül, csendben küzdeniük ezzel. Reméljük, hogy a világ a humoráról, a nevetéséről és mindenki iránti szeretetéről fog emlékezni rá.
Mindezek ellenére azonban kihangsúlyozták, hogy véleményük szerint nem öngyilkosságról volt szó, hanem tragikus balesetről.
Angus Cloud édesanyja a PEOPLE magazinnak beszámolt fia utolsó napjáról is. Állítása szerint este, mielőtt lefeküdt aludni, fia megölelte őt és azt mondta neki:
Szeretlek, mama. Te vagy a legjobb. Reggel találkozunk.
Majd elment egy barátjával, Daniel Aguilera-val, hogy festékszóróval emlékművet készítsenek egy másik barátjuknak, aki hat évvel ezelőtt fentanil-túladagolásban halt meg. Körülbelül hajnali 4-kor tértek haza, és a barát elmondása szerint Cloud 'nem volt beállva vagy ilyesmi', amikor együtt voltak.
Angus Cloud halála hatalmas űrt hagyott maga után, különösen az Eufória stábjában. A sorozat alkotói és színészei - köztük Zendaya - nyilvánosan is megemlékeztek róla, hangsúlyozva, milyen különleges személyiség volt. A 2026-ban bemutatott harmadik évad pedig különleges módon tiszteleg a fiatal színész előtt. A sorozat alkotója, Sam Levinson ugyanis úgy döntött, hogy nem írja ki a karakterét, hanem megőrzi az emlékét a cselekményben. És bár Fezco nem jelenik meg a képernyőn, a történetben tovább él. A filmrendező úgy fogalmazott a Hollywood Report-nek ezzel kapcsolatban, hogy:
A való életben nem tudtam megmenteni az életét, de a sorozatban életben tudtam tartani a karakterét.
Angus Cloud öröksége így nemcsak a sorozatban, hanem a rajongók emlékezetében is tovább él.
