Budapestet a szívébe zárta: meghatódva nyilatkozott a BL-döntő után a PSG sztárja

Drámai végjátékot hozott a budapesti PSG-Arsenal BL-döntő. Az angolok korán megszerezték a vezetést, ám a második félidőben Dembélé egyenlített, így a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem született döntés. A tizenegyespárbajban végül a PSG bizonyult jobbnak, ezzel megvédve címét. A mérkőzés után Désiré Doué meghatódva értékelt.

A PSG megvédte a címét, a BL-döntő után Désiré Doué meghatódva értékelt Fotó: Michael Regan - UEFA

Doué szívébe zárta Budapestet a BL-döntő után

Tavaly is és idén is nyertünk, ezért nagyon boldog vagyok. Örülök, hogy a szurkolók ezt átélhették velünk, hiszen a világ minden tájáról elutaztak ide. Szerettünk volna köszönetet mondani nekik, mert elképesztőek. A családom is itt van, ami különösen büszkévé tesz. Már a mérkőzés előtt azt mondták nekem, hogy akkor is büszkék rám lesznek, ha veszítünk, és akkor is, ha nyerünk. Nagyon boldog vagyok, egy boldog srácnak érzem magam. Ez volt az álmom, és remélem, hogy még sok éven át folytatódik ez a sikersorozat

- nyilatkozott rögtön a lefújás után Doué, aki elmondta, Budapestet örökké a szívébe zárta.