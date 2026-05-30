Okkult praktikákkal támadt az exnője új barátjára egy rögeszmés férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 22:15
Az idő minden sebet begyógyít: egy szakítás után lassan minden fájdalmas érzés elmúlik. A rögeszmés szerelem azonban egészen más képet fest: amikor valaki képtelen elengedni a múltat, a fájdalom, a tehetetlen düh és a birtoklási vágy lassan olyan negatív energiává alakulhat, amely mások életét is megmérgezi. Félix története első hallásra hihetetlennek tűnhet, a férfi mégis úgy érzi: valami különös, sötét erő próbálta tönkretenni a kapcsolatát.
A legtöbben legyintenének az ilyen misztikus sztorikra, Félix is pontosan ezt tette eleinte. Racionális, földhözragadt férfiként sosem hitt a rontásokban, spirituális támadásokban vagy okkult praktikákban. Aztán egyszer csak olyan rémálmokkal és paranoid gondolatokkal kellett megküzdenie, amelyek lassan kifordították önmagából. A rögeszmés szerelem végül sokkal ijesztőbb arcát mutatta meg, mint azt valaha gondolta volna.

Spirituális rituálé rögeszmés szerelem miatt
A rögeszmés szerelem árnyéka lassan bekúszott Félix életébe

Félix és Timi kapcsolata harmonikusan indult. A harmincas éveiben járó, gazdasági területen dolgozó férfi úgy érezte, végre megtalálta azt a nőt, aki mellett megnyugodhat és révbe érhet. Timi kedves, intelligens és érzelmileg stabil nőnek tűnt, aki már több mint egy éve szakított korábbi párjával, Lacival. Legalábbis papíron, technikailag lezárult a kapcsolatuk.

Timi többször is mesélt arról, hogy az exe rendkívül nehezen viselte a szakítást. A férfi féltékeny, nárcisztikus személyiségjegyeket mutató, kontrolláló típus volt, és sokáig képtelen volt elfogadni, hogy vége a kapcsolatuknak. Félix eleinte nem tulajdonított különösebb jelentőséget a történetnek, ám 2- 3 hónappal később furcsa dolgokat tapasztaltak. Félix – bár alapvetően rendkívül jó alvó volt – egyre nyugtalanabbul aludt. Éjszakánként arra riadt fel, hogy álmában Timi elhagyja vagy megcsalja őt. Máskor arról álmodott, hogy a nő titokban visszatért az exéhez. Előfordult, hogy egy sötét férfialakot látott maga előtt az éjszaka leple alatt, aki némán figyelte őket.

Az éjjeli víziók és a férfi pszichés gondjai egyre súlyosabbá váltak. Félix nappal is szorongani kezdett, időnként indokolatlan dühkitörései voltak, majd bűntudata támadt amiatt, hogy a párját hűtlenséggel gyanúsítja. Teljesen kifordult önmagából: már attól is rosszul érezte magát, hogy képtelen kontrollálni a saját gondolatait, érzelmeit. Félix olykor teljesen meg volt győződve arról, hogy Timi eltitkol előle valamit – holott erre semmilyen valós, racionális oka nem volt. A nő türelmesen próbálta nyugtatni, és bizonyítani a szeretetét, hűségét, de a férfi továbbra is azt érezte, hogy valami nagyon nincs rendben a kapcsolatukban – mintha valamilyen láthatatlan erő próbálná szétrombolni közöttük a bizalmi köteléket.

Spirituális segítséget kért

A helyzet odáig fajult, hogy Félix saját magától is félni kezdett. Szégyellte bevallani, mi zajlik benne, mert attól tartott, őrültnek nézik majd. A fordulópont egy hajnalon érkezett el: a férfi heves szívdobogással ébredt, és olyan erős rossz érzés kerítette hatalmába, hogy órákig nem tudott visszaaludni. Ekkor döntötte el: segítséget kér valakitől.

Habár egész életében szkeptikus volt, végül felkeresett egy spirituális tanácsadót. A probléma felvázolása után a szakember által kirakott kártyák egészen különös dologra mutattak rá: az okkultizmusban is jártas tanácsadó hölgy szerint nem megcsalás áll Félix szorongásának a hátterében, és a férfi egyáltalán nem őrült meg. 

A kirakásban egy megszállott férfienergia jelenléte mutatkozott, amely folyamatosan Timire koncentrál, és képtelen elengedni őt.

„Valaki rögeszmésen ragaszkodik az ön párjához, és minden erejével szét akarja választani magukat” – mondta a tanácsadó, akinek kijelentése sokkolta Félixet. Nem tudta, higgyen-e a nőnek, vagy mindez csupán humbug, fikció. A hátborzongató igazság később teljes mértékben visszaigazolódott, néhány héttel később ugyanis különös információk jutottak el hozzájuk közös ismerősökön keresztül. Kiderült, hogy a szakítás után egy közös ismerős felismerte Lacit egy ezoterikus közegben – bár a férfi álnéven mutatkozott be. A beszélgetés során állítólag arról érdeklődött, léteznek-e olyan okkult praktikák vagy rontások, amelyekkel „ki lehet iktatni” egy ex új partnerét, vagy tönkre lehet tenni egy kapcsolatot. Félix ekkor kezdte igazán összerakni a mozaikdarabokat.

Miután elmondta Timinek, mit látott a spirituális tanácsadó a kártyákban, a nő teljesen összeomlott. Habár már rég lezártnak hitte a volt kapcsolatát, hirtelen visszagondolt az elmúlt hónapok furcsa történéseire, a különös tartalmú üzenetekre, a rejtett számokról érkező hívásokra és arra a nyomasztó érzésre, mintha az exe még mindig jelen lenne az életében. Végül közösen úgy döntöttek, hogy a tanácsadó segítségével elvégeznek egy spirituális oldást Timi és Laci között. A szertartás célja az volt, hogy megszakítsák az egészségtelen energetikai kapcsolódást, és blokkolják a Laci irányából érkező negatív energiákat. Félix később azt mondta: nem tudja racionálisan megmagyarázni, mi történt, de az oldást követő hetekben fokozatosan megszűntek a rémálmai, elmúlt a szorongása, és a kapcsolatukba is visszatért a nyugalom, bizalom.  Ma már úgy gondolja: a legveszélyesebb nem feltétlenül maga az okkult támadás volt, hanem az a beteges intenzitás, amely Laci gondolatait irányította. Mert a rögeszmés szerelmet csak egy hajszál választja el a pusztító megszállottságtól; és amikor valaki képtelen elengedni a múltat, az előbb-utóbb mindenkit megsebezhet maga körül.

Félix és Timi végül együtt maradt, de a férfi szerint hónapokba telt, mire újra teljesen önmaga lett. Egy tanulságot azonban mindig megőriz ebből a történetből: néha nem azok az emberek a legveszélyesebbek, akik nyíltan harcolnak ellenünk, hanem azok, akik a háttérben, érzelmektől túlfűtötten és obszesszíven működve képtelenek elengedni a sérelmeiket. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
