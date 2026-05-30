Okkult praktikákkal támadt az exnője új barátjára egy rögeszmés férfi

A legtöbben legyintenének az ilyen misztikus sztorikra, Félix is pontosan ezt tette eleinte. Racionális, földhözragadt férfiként sosem hitt a rontásokban, spirituális támadásokban vagy okkult praktikákban. Aztán egyszer csak olyan rémálmokkal és paranoid gondolatokkal kellett megküzdenie, amelyek lassan kifordították önmagából. A rögeszmés szerelem végül sokkal ijesztőbb arcát mutatta meg, mint azt valaha gondolta volna.

A rögeszmés szerelem különösen veszélyes lehet. Félixnek spirituális segítséget kellett kérnie, hogy megvédhesse magát a barátnője exének rontásaitól. Fotó: 123RF

A rögeszmés szerelem árnyéka lassan bekúszott Félix életébe

Félix és Timi kapcsolata harmonikusan indult. A harmincas éveiben járó, gazdasági területen dolgozó férfi úgy érezte, végre megtalálta azt a nőt, aki mellett megnyugodhat és révbe érhet. Timi kedves, intelligens és érzelmileg stabil nőnek tűnt, aki már több mint egy éve szakított korábbi párjával, Lacival. Legalábbis papíron, technikailag lezárult a kapcsolatuk.

Timi többször is mesélt arról, hogy az exe rendkívül nehezen viselte a szakítást. A férfi féltékeny, nárcisztikus személyiségjegyeket mutató, kontrolláló típus volt, és sokáig képtelen volt elfogadni, hogy vége a kapcsolatuknak. Félix eleinte nem tulajdonított különösebb jelentőséget a történetnek, ám 2- 3 hónappal később furcsa dolgokat tapasztaltak. Félix – bár alapvetően rendkívül jó alvó volt – egyre nyugtalanabbul aludt. Éjszakánként arra riadt fel, hogy álmában Timi elhagyja vagy megcsalja őt. Máskor arról álmodott, hogy a nő titokban visszatért az exéhez. Előfordult, hogy egy sötét férfialakot látott maga előtt az éjszaka leple alatt, aki némán figyelte őket.

Az éjjeli víziók és a férfi pszichés gondjai egyre súlyosabbá váltak. Félix nappal is szorongani kezdett, időnként indokolatlan dühkitörései voltak, majd bűntudata támadt amiatt, hogy a párját hűtlenséggel gyanúsítja. Teljesen kifordult önmagából: már attól is rosszul érezte magát, hogy képtelen kontrollálni a saját gondolatait, érzelmeit. Félix olykor teljesen meg volt győződve arról, hogy Timi eltitkol előle valamit – holott erre semmilyen valós, racionális oka nem volt. A nő türelmesen próbálta nyugtatni, és bizonyítani a szeretetét, hűségét, de a férfi továbbra is azt érezte, hogy valami nagyon nincs rendben a kapcsolatukban – mintha valamilyen láthatatlan erő próbálná szétrombolni közöttük a bizalmi köteléket.