Óriási botrány! Az Eufória sztárját leszállították a Delta egyik járatáról

Alig néhány órával az Eufória 3. évadának premierje után váratlan incidens borzolta a kedélyeket. Natasha Lyonne-t leszállították egy Los Angeles-ből induló Delta járatról.

Az eset közvetlenül az Eufória 3. évadának premierje után történt Los Angeles-ben, amelyen Natasha Lyonne is részt vett. A 47 éves színésznő még a vörös szőnyeges eseményen viselt feltűnő ruhájában szállt fel egy New Yorkba tartó éjszakai járatra. A beszámolók szerint az első osztályon utazott, azonban a felszállás előtti biztonsági előírásokat nem tartotta be. A légiutas-kísérők többször is megkérték, hogy csukja be a laptopját és kapcsolja be a biztonsági övét, ám az Eufória sztárja nem reagált a kérésekre. Szemtanúk szerint napszemüveget viselt, és zavartnak tűnt, mint aki nincs magánál. Egy ponton pedig láthatóan megijedve csak annyit mondott:

Á! Megijesztettetek!

A helyzet végül odáig fajult, hogy a személyzet egy nem együttműködő utasra hivatkozva visszafordította a repülőgépet a kifutópályán, ami több mint egy órás késést okozott a járatnak. Natasha Lyonne-t végül megkérték, hogy hagyja el a fedélzetet, a járat pedig nélküle folytatta útját.

My heart is with all the unpaid TSA agents at our airports. 💞 Sure was looking forward to speaking honestly with @DrewBarrymore yesterday but guess wasn’t in the cards. Who owns page six/New York Post now again? — natasha lyonne (@nlyonne) April 9, 2026

Natasha Lyonne nem hagyta szó nélkül az esetet

Az Eufória sztárja nem hagyta szó nélkül a kellemetlen leszállítást. Natasha Lyonne X-oldalán reagált és bár részletes magyarázatot nem adott, megszólalása sokat elárul a hozzáállásáról. Ironikus hangnemben kommentálta az esetet: együttérzését fejezte ki a reptéri dolgozók iránt, külön kiemelve a nehéz körülmények között dolgozó alkalmazottakat. Emellett utalt arra is, hogy sajnálja a kihagyott televíziós szereplését, amelyre az incidens miatt nem jutott el.

A szívem a repülőtereinken dolgozó, fizetés nélkül maradt TSA-ügynökökkel van. Nagyon vártam, hogy tegnap őszintén beszélgethessek @DrewBarrymore-ral, de úgy látszik, ez most nem jött össze.

Továbbá megjegyzésében finoman odaszúrt a bulvársajtónak is, utalva arra, hogy a történtek értelmezése nem feltétlenül tükrözi a valóság minden részletét.