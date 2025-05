Minden, amit eddig tudhatunk az Eufória 3. évadáról

2019-ben indult útjára, 2022-ben pedig egy második évaddal is kiegészült az HBO egyik sikerprodukciója, az Eufória. A rövid időn belül hatalmas rajongótáborra szert tevő széria körül azonban az elmúlt években elég nagy volt a csend, és egy darabig úgy tűnt, mégsem készül el a várva várt harmadik fejezet, az idei év elején mégis kezdetét vette a forgatás. A kezdetekkor még javarészt ismeretlennek számító színészekből azóta A-listás sztárok lettek, ám többségük mégis visszatér egykori sikerei helyszínére, és tiszteletüket teszik a folytatásban is, melyről egyre több információ szivárog ki.

Az Eufória első két évadával az HBO-sorozatok egyik gigászává nőtte ki magát (Fotó: YouTube / HBO)

Kik térnek vissza?

Ugyan idén januárra szabták meg korábban a forgatás kezdeti időpontján, egy kis csúszással végül csak februárban kezdődtek el a munkálatok. Azt viszont már előtte tudni lehetett, kik azok a színészek, akik biztosan nem térnek vissza a harmadik évadban. Ide sorolható például a Katet alakító Barbie Ferreira vagy a 2023-ban elhunyt Angus Cloud, de Nika King és Storm Reid is végleg elköszönt a rajongóktól. A többi sztár viszont meghosszabbította szerződését az új szezonra, így mindenképp feltűnik majd Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi vagy Alexa Demie is. Magyar szempontból továbbra is érdekes lesz számunkra a projekt, hiszen a kamera mögött ismét az Emmy-díjas Rév Marcell foglal majd helyet.

A csinos széápségek az Eufória harmadik évadában is tovább csábítanak (Fotó: YouTube / HBO)

Mi történik az Eufória 3. évadában?

Ahogy azt már korábban is írták, főhőseink már rég hátrahagyták a középiskolát, és az időben több évet előreugorva már felnőtt éveik kellős közepén fognak járni. A karakterek sorsát illetően pedig az alábbi pletykák láttak eddig napvilágot:

- Nate (Jacob Elordi) és Cassie (Sydney Sweeney), akik a második évadban jöttek össze, most már az esküvőjükre készülnek. A ceremónia jeleneteinek rögzítéséről egy videófelvétel is kiszivárgott, melyeken az esküvőjét a való életben épp lemondó Sydney Sweeney menyasszonyi ruhában tetszeleg.

- A Jules zsarolásával és barátnője megcsalásával a rajongókból nem kevés ellenszenvet kiváltó Nate-ből rendőr lesz a folytatásban, így megalomániáját könnyen ki tudja élni a karakter a fináléban is.