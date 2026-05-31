"Ez volt élete legnehezebb útja" - így van most a 14 éves Dávid, akinek szíve tornaóra közben állt le

Bő három éve már, hogy Szabina kapott fia iskolájából egy olyan telefont, amit egyetlen szülő sem szeretne átélni. A vonal túlsó oldalán Dávid egyik tanára szólt bele a telefonba és elcsukló hangon értesítette az édesanyát: Dávid egy hirtelen szívleállás következtében összeesett a tornaórán, próbálják újraéleszteni, de egyelőre nem sikerül. A tanárok, majd később a kiérkező mentősök bő fél órán keresztül küzdöttek a fiú életéért, végül Dávid úgy döntött az élet-halál küzdelemben, ő az előbbit választja. A baleset idején mindössze 14 éves volt. A kórházban azt jósolták neki, az ágy lesz ezentúl az otthona, azonban ő két lábán hagyta el a kórtermet, lassan pedig a baleset utáni első tanéven is túl van.
Dávidnak mindene volt a sport és a barátok, ugyanakkor az iskolában is szépen teljesített. Mint a legtöbb kiskamasz, hatalmas álmokat szőtt a jövőről: a leendő középiskoláról, az első szerelmekről, autókról. Már csak egy bő hónap volt az iskolából, közeledett a nyári szünet, amikor Dávid — és mindenki, aki jelen volt — örökre megtanulta: az élet elképesztően törékeny.
Amikor Szabina megkapta azt a bizonyos telefonhívást, azonnal az iskolához sietett. Borzalmas volt látni, ahogy fia életéért küzdenek, majd pedig mentőhelikopterbe teszik, hogy Salgótarjánból Budapestre szállíthassák. Ez volt élete legnehezebb útja: míg autóba pattanva kísérte fiát, akit épp egy helikopter szállított a feje felett. Ki tudja milyen állapotban?
Dávid állapotát sikerült stabilizálni, majd kezdetét vette a hónapokon át tartó rehabilitáció. Az orvosok azonban nem sok jót jósoltak neki. Mivel a hosszan tartó oxigénhiányos állapot miatt a központi idegrendszere sérült, a szakemberek úgy vélték, egész életén át ápolásra fog szorulni.
Május 9-én volt három éve a balesete. Sajnos a mai napig borzalmas, bármikor is gondolunk vissza rá
— mondta lapunknak Szabina.
Az orvosoknak szerencsére nem lett igaza, Dávid a kórházat már teljesen önállóan, a saját lábán hagyhatta el, tavaly szeptembertől pedig újra járhatott közösségbe. Az iskolát Miskolcon kezdte meg, de év közben édesanyjával hazatértek Salgótarjánba.
Februárban költöztünk haza és így a második félévet már itt kezdte el egy fejlesztő iskolában. Itt rövidebbek az órák. Sajnos Miskolcon nagyon hosszú volt neki, és messze is voltunk a családtól. Ezért döntöttünk úgy, hogy jobb lesz, ha hazaköltözünk
— magyarázta Szabina.
Bár Dávid imádja az iskolát és a tanárait, azért a nyári szünetet már nagyon várja. A baleset óta ez lesz az első igazi nyara, ami nem a kórházról és a rehabilitációról fog szólni. Mivel a kamasz fiú imádja Budapestet, édesanyja több kirándulást is tervez a fővárosba.
Mi az egészségnek örülünk a legjobban, mert hála Istennek, az jó neki! Minden másnak, amit sikerül majd még elérni, annak csak pluszban örülünk, mert még mindig van út előttünk. Ahogy eddig is, megyünk előre
— tette hozzá bizakodva az édesanya.
