"Ez volt élete legnehezebb útja" - így van most a 14 éves Dávid, akinek szíve tornaóra közben állt le

Bő három éve már, hogy Szabina kapott fia iskolájából egy olyan telefont, amit egyetlen szülő sem szeretne átélni. A vonal túlsó oldalán Dávid egyik tanára szólt bele a telefonba és elcsukló hangon értesítette az édesanyát: Dávid egy hirtelen szívleállás következtében összeesett a tornaórán, próbálják újraéleszteni, de egyelőre nem sikerül. A tanárok, majd később a kiérkező mentősök bő fél órán keresztül küzdöttek a fiú életéért, végül Dávid úgy döntött az élet-halál küzdelemben, ő az előbbit választja. A baleset idején mindössze 14 éves volt. A kórházban azt jósolták neki, az ágy lesz ezentúl az otthona, azonban ő két lábán hagyta el a kórtermet, lassan pedig a baleset utáni első tanéven is túl van.

Dávid 2023 júliusában, miután a hirtelen szívleállás miatt kórházba került

Minden évforduló nagyon nehéz

Dávidnak mindene volt a sport és a barátok, ugyanakkor az iskolában is szépen teljesített. Mint a legtöbb kiskamasz, hatalmas álmokat szőtt a jövőről: a leendő középiskoláról, az első szerelmekről, autókról. Már csak egy bő hónap volt az iskolából, közeledett a nyári szünet, amikor Dávid — és mindenki, aki jelen volt — örökre megtanulta: az élet elképesztően törékeny.

Amikor Szabina megkapta azt a bizonyos telefonhívást, azonnal az iskolához sietett. Borzalmas volt látni, ahogy fia életéért küzdenek, majd pedig mentőhelikopterbe teszik, hogy Salgótarjánból Budapestre szállíthassák. Ez volt élete legnehezebb útja: míg autóba pattanva kísérte fiát, akit épp egy helikopter szállított a feje felett. Ki tudja milyen állapotban?

Dávid állapotát sikerült stabilizálni, majd kezdetét vette a hónapokon át tartó rehabilitáció. Az orvosok azonban nem sok jót jósoltak neki. Mivel a hosszan tartó oxigénhiányos állapot miatt a központi idegrendszere sérült, a szakemberek úgy vélték, egész életén át ápolásra fog szorulni.

Május 9-én volt három éve a balesete. Sajnos a mai napig borzalmas, bármikor is gondolunk vissza rá

— mondta lapunknak Szabina.

Dávidnak még írni és olvasni újra kell tanulnia, de mostanra szépen visszatért a dolgos hétköznapokba

A hirtelen szívleállás után Dávid visszatérhetett az iskolába

Az orvosoknak szerencsére nem lett igaza, Dávid a kórházat már teljesen önállóan, a saját lábán hagyhatta el, tavaly szeptembertől pedig újra járhatott közösségbe. Az iskolát Miskolcon kezdte meg, de év közben édesanyjával hazatértek Salgótarjánba.

Februárban költöztünk haza és így a második félévet már itt kezdte el egy fejlesztő iskolában. Itt rövidebbek az órák. Sajnos Miskolcon nagyon hosszú volt neki, és messze is voltunk a családtól. Ezért döntöttünk úgy, hogy jobb lesz, ha hazaköltözünk

— magyarázta Szabina.