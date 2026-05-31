Nagy port kavart a milliárdos híresség párjának átlátszó ruhás fotója

Súlyos támadások érik a Premier League-ből kiesett West Ham tulajdonosának, David Sullivannek a menyasszonyát. Miközben a szurkolók a klub élvonalbeli tagságát gyászolják, addig Ampika Pickston átlátszó ruhában mosolyog.

A West Ham tulajdonosa, David Sullivan és menyasszonya, Ampika Pickston

Ampika Pickston fotója nagy port kavart

Ampika Pickston széles mosollyal az arcán posztolt átlátszó ruhás képet a közösségi oldalára – kiváltva ezzel a szurkolók nemtetszését. Sőt, egy olyan fotót is mutatott, amelyen jókedvűen szerepel a barátnőivel. Ezek a felvételek egyébként még azelőtt készültek a stadionban, hogy a West Ham kiesése eldőlt volna, a modell viszont a kudarc után osztotta meg azokat.

Komolyan mondjátok?! A klub címerén állva mosolyog, miközben kiestünk?!

– idézi a Daily Star a dühös rajongók szavait.