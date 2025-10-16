Anyagi csődbe viszi a The Beatles a Sony-t? Brutális összeget fektetnek be a szépfiúkkal telepakolt életrajzi filmjükbe

Első olvasatra öngyilkos üzleti modellnek tűnik a Sony vállalkozása. Mint ismert, néhány hónapja bejelentették, hogy Paul Mescal-Harris Dickinson- Barry Keoghan-Joseph Quinn kvartettje alakítja a legendás The Beatles négy tagját a róluk készült életrajzi filmben. A Sony vezetése itt még nem állt meg, ugyanis mind a négy film premierjét 2018 áprilisára időzítik, vagyis gyakorlatilag egyszerre négy filmben lehet megnézni a világ leghíresebb rockzenekarának történetét, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney és George Harrisonéból szemszögéből. Mostanra az is kiderült, hogy az Amerikai szépség Oscar-díjas rendezője, Sam Mendes csillagászati összeget kapott a négy részre szeletelt film forgatására, drágább lesz ugyanis a négy The Beatles-film, mint bármelyik Marvel szuperprodukció.
A hírek szerint a Sony 400 millió dollárt költ el a négyes filmre, ami egymás után vagy együtt érkezik a mozikba, ezt még nem jelentette be a stúdió. Érdekességképpen a Bosszúállók: Végjáték került 356 millióba, amiben fél Hollywood szerepelt, ennél csak a jövőre érkező Bosszúállók: Ítéletnap lesz drágább, ami a Disney amúgy is megtépázott bankszámláját csorbíthatja tovább a sorozatos bukásaik után. Ha a hír igaz, akkor a The Beatles-filmeknek alsó hangon 1 milliárd dollárt kell termelniük ahhoz, hogy nullszaldós legyen.
A hírek szerint a forgatás jövőre kezdődik, és a négy szépfiú mellé már csatlakozott Linda McCartney szerepében a szülési szabadság után visszatérő Saoirse Ronan, Pattie Boyd-ként A Fehér Lótusz sztárja, Amiee Lou Wood tűnik fel, Yoko Onoként pedig A Sógun agyondíjazott főszereplőnője, Anna Sawai kelti életre.
A rajongók persze már most oda és vissza vannak attól, hogy rögtön négy filmben, a négy különböző tag szemszögéből is láthatják a kedvenceik történetét. A The Beatles-filmek a tervek szerint 2028 áprilisában debütálnak világszerte.
