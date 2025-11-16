Hol van most Yoko Ono, hatvan évvel John Lennon halála után?

Majdnem hat évtizeddel John Lennon halála után Yoko Ono most újra reflektorfénybe került az új dokumentumfilm, a One to One: John & Yoko miatt.

Hol is van most John Lennon felesége, Yoko Ono? Fotó: AFP

A filmet, amely november 14-én debütált az HBO-n, az Oscar-díjas Kevin Macdonald készítette. Ez John Lennon életének kulcsfontosságú korszakáról szól, feltárva a páros kapcsolatát és zenéjüket.

Ki is Yoko Ono?

Yoko Ono 1933. február 18-án született Tokióban, majd elismert avantgárd művésszé, zenésszé és aktivistává vált. Szülei, Eisuke és Isoko Yasuda is művészi beállítottságúak voltak, így nem volt kérdéses, hogy Yoko is a művészetnek szenteli az életét.

Japánban nőtt fel, de az 1950-es években New Yorkba költözött családjával, ahol a Sarah Lawrence Egyetemre járt. 1956-ban feleségül ment Toshi Ichiyanagihoz, aki a Juilliard zeneszerzője és diákja volt.

1962-ben váltak el, majd ezután Yoko visszaköltözött Japánba, ahol összeházasodott Anthony Coxszal, egy amerikai dzsesszzenésszel, művésszel és filmessel. 1963-ban megszületett közös lányuk, Kyoko, de kapcsolatuk ekkor már kezdett megromlani.

John és Yoko 1966-ban találkozott, Yoko egyik kiállításán. Yoko már közel állt John Lennonhoz, amikor 1969-ben különvált Anthonytól, ő a lányukkal együtt eltűnt. Yoko évekig kereste Kyokót, akivel végül 1994-ben került ismét kapcsolatba.

Yoko és John Lennon

A '70-es évek elején Yoko és John New Yorkba költöztek, ahol sok művészt befogadtak az évek során, és számos politikai személyiséggel is összebarátkoztak.

A Beatles feloszlása során Yoko lett a bűnbak, annak ellenére, hogy a zenekar tagjainak kreatív nézeteltérései voltak. Egy évvel a feloszlás után John egy műsorban így nyilatkozott:

Nos, ha ő szakította szét őket, akkor megadhatjuk-e neki az érdemet mindazért a nagyszerű zenéért, amit George, Ringo, Paul és én csináltam, mióta feloszlottuk. Nem ő szakította szét a Beatlest... Hogyan szakíthatta szét egyetlen lány a Beatlest? A Beatles magától sodródott szét.

Kapcsolatuk alatt egy gyermekük is született, akit Seannak neveztek el, és házasságuk alatt több albumot is kiadtak együtt.