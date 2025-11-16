Hol van most Yoko Ono, hatvan évvel John Lennon halála után?

Majdnem hat évtizeddel John Lennon halála után Yoko Ono most újra reflektorfénybe került az új dokumentumfilm, a One to One: John & Yoko miatt.
A filmet, amely november 14-én debütált az HBO-n, az Oscar-díjas Kevin Macdonald készítette. Ez John Lennon életének kulcsfontosságú korszakáról szól, feltárva a páros kapcsolatát és zenéjüket.
Yoko Ono 1933. február 18-án született Tokióban, majd elismert avantgárd művésszé, zenésszé és aktivistává vált. Szülei, Eisuke és Isoko Yasuda is művészi beállítottságúak voltak, így nem volt kérdéses, hogy Yoko is a művészetnek szenteli az életét.
Japánban nőtt fel, de az 1950-es években New Yorkba költözött családjával, ahol a Sarah Lawrence Egyetemre járt. 1956-ban feleségül ment Toshi Ichiyanagihoz, aki a Juilliard zeneszerzője és diákja volt.
1962-ben váltak el, majd ezután Yoko visszaköltözött Japánba, ahol összeházasodott Anthony Coxszal, egy amerikai dzsesszzenésszel, művésszel és filmessel. 1963-ban megszületett közös lányuk, Kyoko, de kapcsolatuk ekkor már kezdett megromlani.
John és Yoko 1966-ban találkozott, Yoko egyik kiállításán. Yoko már közel állt John Lennonhoz, amikor 1969-ben különvált Anthonytól, ő a lányukkal együtt eltűnt. Yoko évekig kereste Kyokót, akivel végül 1994-ben került ismét kapcsolatba.
A '70-es évek elején Yoko és John New Yorkba költöztek, ahol sok művészt befogadtak az évek során, és számos politikai személyiséggel is összebarátkoztak.
A Beatles feloszlása során Yoko lett a bűnbak, annak ellenére, hogy a zenekar tagjainak kreatív nézeteltérései voltak. Egy évvel a feloszlás után John egy műsorban így nyilatkozott:
Nos, ha ő szakította szét őket, akkor megadhatjuk-e neki az érdemet mindazért a nagyszerű zenéért, amit George, Ringo, Paul és én csináltam, mióta feloszlottuk. Nem ő szakította szét a Beatlest... Hogyan szakíthatta szét egyetlen lány a Beatlest? A Beatles magától sodródott szét.
Kapcsolatuk alatt egy gyermekük is született, akit Seannak neveztek el, és házasságuk alatt több albumot is kiadtak együtt.
A híres páros két koncertet is adott a Madison Square Gardenben 1972-ben, melyek neve One to One volt - innen kapta a dokumentumfilm is a címét. Az esemény fogyatékkal élő diákokat támogatott, és ez volt az egyetlen teljes koncert, amit John Lennon a Beatles után tartott.
Johnt 1980. december 8-án lőtték le, nem messze a lakásuktól. Yoko később így nyilatkozott:
Ami a legjobban hiányzik Johnból, az a hihetetlen gyengédsége és a belém vetett hite... A szerelem néha maga a pokol. A szerelem nevében bántalmazhattátok egymást. De ami a kapcsolatunkban működött, az az volt, hogy soha nem veszítettük el a kölcsönös tiszteletet, és mindig gondoskodtunk róla, hogy ki is fejezzük. Úgy szerettük egymást, mintha nem lenne holnap.
Halála után, 1982-ben a Double Fantasy nevű album Grammy-díjat nyert, ezt Yoko és Sean együtt vették át:
Tényleg nem tudom, mit mondjak. Azt hiszem, John ma itt van velünk. Nagyon köszönöm. John és én is mindig nagyon büszkék és boldogok voltunk, hogy az emberiség részei lehetünk, akik jó zenét alkottak a Földnek és az univerzumnak. Köszönöm.
Yoko több mint 40 évig élt New Yorkban, ahol Johnnal töltötte idejét. Egy interjúban elmondta, furcsán érzi magát, ha arra gondol, elhagyja a házat, mert John szerette, és olyan, mintha még ott lenne - írja a People.
A COVID-járvány alatt egy 600 hektáros farmra költözött, és családtagjai szerint azóta is boldogan érzi ott magát.
