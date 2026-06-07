8 hetes terhes volt, amikor 200 km/órával ütköztek – 15 gerinctöréssel hozta világra gyermekét az édesanya

A 21 éves Chloe Batchelar könyörgött a 24 éves Jack Schofieldnek, hogy lassítson, ám nem sokkal később bekövetkezett a tragikus baleset. A fiatal nő csodával határos módon menekült meg, amikor az Audi S3 nagy sebességgel karambolozott - gerince több helyen is eltört.

Terhes nő gerince tört darabokra baleset során / Illusztráció: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap

Ismeretlen férfi okozta majdnem az anyuka halálát

Chloe barátnője az előző napon ismerkedett meg Jackkel a Snapchaten, majd a férfi felturbózott autójával kocsikázni vitte el a két nőt. Miután azonban elérte a 200 km/órás sebességet, nekihajtott egy járdaszegélynek, amitől az autó felborult, majd egy fának csapódott.

Én személyesen nem ismertem Jacket, a barátnőm igen

- emlékezett vissza Chloe.

A nő akkor nyolchetes terhes volt, és elmondása szerint már az első pillanattól rossz érzése volt, és nem akart beszállni az autóba, ám hosszabb rábeszélés után mégis velük tartott. A baleset után Chloe beszorult a roncsba, miközben Jacknek és a másik utasnak sikerült kijutnia. A nő szerint a sofőr inkább az autója miatt aggódott, mint az ő életéért.

A hátsó ülésen ültem. Letépték az ajtót, ő pedig ott ült és sírt, mert betört az ablaka. Azt ismételgette: Ó, te jó ég, nézzétek az ablakaimat!

Több szemtanú is odasietett a helyszínre, és amikor rájöttek, hogy Chloe az autóban rekedt, vizespalackokkal próbálták megfékezni a lángokat, ám sikertelenül.

Amikor kórházba vittek, azt hittem, elvetéltem, és folyamatosan arra kértem az orvosokat, hogy vizsgálják meg a babát

- mondta.

Törött gerince a mai napig problémákat okoz

Chloe azonban nemcsak hogy kihordta gyermekét, hanem a terhesség végén az egészséges, 3,7 kilogrammos Ava-nak adott életet. A baleset következményeivel azonban a mai napig együtt kell élnie: rendszeres fejfájások, krónikus hátfájás és látható hegek emlékeztetik a történtekre.

Tizenöt törésem volt a hátamon, kettő a nyakamon, eltörtek a bordáim, sérült a tüdőm, vérzés volt a szívemnél, heg maradt a fejemen, és égési sérüléseket szenvedtem a hátamon. Mindez nyolc hetes terhesen történt.

Az édesanya újra meg kellett tanuljon járni, és két hónapig hátmerevítőben feküdt a kórházban. Hazatérése után speciális kórházi ágyra volt szüksége, sőt egy ideig gondozók is segítették otthonában is. Gerince a sérülések következtében elferdült, ezért az orvosok egyelőre nem tudják megállapítani, hogy a fejfájásait az agyrázkódás utóhatásai okozzák-e, vagy megfelelő kezeléssel és gyógytornával javítható az állapota.