8 hetes terhes volt, amikor 200 km/órával ütköztek – 15 gerinctöréssel hozta világra gyermekét az édesanya

A 21 éves Chloe Batchelar könyörgött a 24 éves Jack Schofieldnek, hogy lassítson, ám nem sokkal később bekövetkezett a tragikus baleset. A fiatal nő csodával határos módon menekült meg, amikor az Audi S3 nagy sebességgel karambolozott - gerince több helyen is eltört.
Chloe barátnője az előző napon ismerkedett meg Jackkel a Snapchaten, majd a férfi felturbózott autójával kocsikázni vitte el a két nőt. Miután azonban elérte a 200 km/órás sebességet, nekihajtott egy járdaszegélynek, amitől az autó felborult, majd egy fának csapódott.
Én személyesen nem ismertem Jacket, a barátnőm igen
- emlékezett vissza Chloe.
A nő akkor nyolchetes terhes volt, és elmondása szerint már az első pillanattól rossz érzése volt, és nem akart beszállni az autóba, ám hosszabb rábeszélés után mégis velük tartott. A baleset után Chloe beszorult a roncsba, miközben Jacknek és a másik utasnak sikerült kijutnia. A nő szerint a sofőr inkább az autója miatt aggódott, mint az ő életéért.
A hátsó ülésen ültem. Letépték az ajtót, ő pedig ott ült és sírt, mert betört az ablaka. Azt ismételgette: Ó, te jó ég, nézzétek az ablakaimat!
Több szemtanú is odasietett a helyszínre, és amikor rájöttek, hogy Chloe az autóban rekedt, vizespalackokkal próbálták megfékezni a lángokat, ám sikertelenül.
Amikor kórházba vittek, azt hittem, elvetéltem, és folyamatosan arra kértem az orvosokat, hogy vizsgálják meg a babát
- mondta.
Chloe azonban nemcsak hogy kihordta gyermekét, hanem a terhesség végén az egészséges, 3,7 kilogrammos Ava-nak adott életet. A baleset következményeivel azonban a mai napig együtt kell élnie: rendszeres fejfájások, krónikus hátfájás és látható hegek emlékeztetik a történtekre.
Tizenöt törésem volt a hátamon, kettő a nyakamon, eltörtek a bordáim, sérült a tüdőm, vérzés volt a szívemnél, heg maradt a fejemen, és égési sérüléseket szenvedtem a hátamon. Mindez nyolc hetes terhesen történt.
Az édesanya újra meg kellett tanuljon járni, és két hónapig hátmerevítőben feküdt a kórházban. Hazatérése után speciális kórházi ágyra volt szüksége, sőt egy ideig gondozók is segítették otthonában is. Gerince a sérülések következtében elferdült, ezért az orvosok egyelőre nem tudják megállapítani, hogy a fejfájásait az agyrázkódás utóhatásai okozzák-e, vagy megfelelő kezeléssel és gyógytornával javítható az állapota.
Jack Schofieldet a Northamptoni Korona Bíróság két év börtönbüntetésre ítélte, miután bűnösnek vallotta magát két rendbeli, veszélyes vezetéssel okozott súlyos testi sértés vádjában. Emellett három évre eltiltották a járművezetéstől, és csak egy kiterjesztett vezetői vizsga sikeres teljesítése után kaphatja vissza jogosítványát - írja a Mirror.
Az ügyészség szerint:
Jack Schofield nemcsak hogy szerencsés volt, hogy viszonylag sértetlenül megúszta ezt a szörnyű balesetet, hanem hihetetlenül szerencsés is, hogy az ő felelőtlen viselkedése miatt azon az éjszakán senki sem vesztette életét.
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