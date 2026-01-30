Mintha ők lennének: a The Beatles-film sztárjai hihetetlenül hasonlítanak a poplegendákra — Fotók

A The Beatles pályafutása a hatvanas évek óta a popvilág egyik legismertebb szeletévé vált. A liverpool-i bandát az első popsztárokként tartják számon, megannyian követték őket a kezdeti naív romantikától kezdve a pörgős rockzenéken át a pszichedelikus elborulásukig, csak azért hogy John Lennon zavaros szerelmi élete miatt végül az egész rombadőljön. Erre a sztorira és minden bizonnyal ennél is többre is kitér majd az a négyrészes Beatles-film, amihez az első képek a napokban futottak be.

A The Beatles albumok a mai napig milliókért kelnek el (Fotó: Fotograf: Santi Visalli)

Eredeti The Beatles dalok hangzanak el Sam Mendes filmsorozatában

A történetet az Amerikai szépséghez és Hamnethez kötődő Sam Mendes rendezi. Ha minden igaz négy különálló, de szálaiban összefüggő film készül, amelyek John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr szemszögéből mesélik el a zenekar történetét. Ilyen formában még soha nem láthattuk a sztárok történetét, eddig kellett érnie a gondolatnak, hogy egy kiforrott játékfilmben meséljék el a legendát. Ehhez jön segítségül Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison), Barry Keoghan (Ringo Starr) és Harris Dickinson (John Lennon), akik a képek alapján igazán hűek a karakterekhez:

First peek at the cast for the 4 ‘BEATLES’ biopics



• Harris Dickinson as John Lennon

• Paul Mescal as Paul McCartney

• Barry Keoghan as Ringo Starr

• Joseph Quinn as George Harrison



(Source: lipaliverpool/IG) pic.twitter.com/4y4dco34nl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 29, 2026

Az egykori The Beatles tagjai közül már csak ketten vannak közöttünk, nevesen Paul McCartney és Ringo Starr. Utóbbi többször is kifejezte, hogy mennyire izgatott a készülő The Beatles filmek miatt, és elmondta, hogy szerinte „őrület négy filmet egyszerre csinálni”, de nagyon tetszik neki az ötlet és a koncepció úgy általában. Vele együtt kell türelmesnek lennünk, hisz az ambíciózus projekt 2028 áprilisában készülhet el. Korábban egyébként már készült film a zenekar örökségének tisztelegve. Ez volt a Yesterday, ami összességében elég vegyes fogadtatást kapott, de a The Beatles rajongók közt mégis megtalálta a közönségét.

Az elmúlt évek tendenciái alapján sokan várhatják az életrajzi filmet, hiszen eddig is nagy keletje volt az ilyen sztoriknak. A közelmúltban ilyen volt a Queen film, a Bohém Rapszódia és az Elton John életét alapul felhasználó Rocketman. Amire pedig még várnunk kell, az a Michael Jackson életrajzi film, ami biztos egy élvezetes film lesz, de a lánya szerint nem lesz teljesen hű a popsztár valós életéhez és botrányaihoz.