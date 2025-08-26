Harrison Ford elárulta a hosszú házasság titkát

Harrison Ford meglepő őszinteséggel mesélt arról, hogyan tartják életben házasságukat Calista Flockharttal már több mint 15 éve. A színész szerint a jó kapcsolat titka nem a tökéletesség, hanem valami egészen más.
A 83 éves színész a közelmúltban az NPR Wild Card című műsorában Rachel Martinnak ritkán hallott őszinteséggel beszélt arról, hogy mit tanult az évek során a szerelemről és házasságról. Harrison Ford szerint az életkor nem akadálya az igaz szerelemnek. Sőt, a kor érettséget, türelmet és újfajta mélységet is hozhat egy kapcsolatba:
Az idősek is tudnak szeretni. A kérdés az, hogyan tudjuk megtartani ezt a szerelmet. Gondoskodni kell róla, ápolni kell, és ami a legfontosabb: nem elszúrni.
A Star Wars Han Solója szerint a hosszú házasság egyik titka, hogy az ember megengedjen magának néha egy-egy 'rossz napot'.
Néha kell egy kis szabadság, hogy rosszak legyünk. Persze csak egy kicsit.
A kapcsolatukban a kölcsönös tisztelet mellett a humor is fontos szerepet játszik. Calista Flockhart például rendszeresen megvicceli férjét otthon. Gyakran tréfás módon 'megrémiszti', úgy, hogy műpókokat rejt el a jégkockák között. Harrison Ford emellett többször is hangsúlyozta, hogy mennyire hálás feleségének a mindennapi támogatásáért. Legyen szó családról, karrierről vagy egyszerű hétköznapi dolgokról.
A sztárpár júniusban ünnepelte 15. házassági évfordulóját. Először 2002-ben, az 59. Golden Globe-gálán találkoztak, és azután kezdtek el randizni. A következő évben az Indiana Jones sztárja a Hello! magazinnak adott interjúban ki is jelentette, hogy szerelmes, amit úgy magyarázott, hogy:
A romantikus szerelem az egyik legizgalmasabb és legkielégítőbb szerelemfajta és szerintem az élet bármely szakaszában lehet rá esély. Nem lepett meg, hogy képes voltam szerelembe esni.
Harrison Ford ezután 2009-ben, egy családi nyaralás során, a Valentin-nap hétvégéjén kérte meg Calista Flockhart kezét, és a pár a következő évben Új-Mexikóban össze is házasodott. Ennek pedig már 15 éve. A Star Wars Han Solo karaktereként legendássá váló színész ráadásul még örökbe is fogadta felesége fiát, Liamet, akit Calista Flockhart még 2001-ben adoptált. Harrison Ford gyerekei így már négyen vannak, de azóta is hálás, hogy a most már 22 éves fiú életének része lehet.
