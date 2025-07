Kedvenc professzorunk születésnapos: Harrison Ford 83 éves lett - Galéria

Hihetetlen, de igaz. Kedvenc ostorcsattogtató professzorunk már 83. születésnapját ünnepli. Harrison Ford az Indiana Jones és a Star Wars filmek sztárja a ‘60-as években debütált a filmvásznon és olyan filmekkel lopta be magát a szívünkbe, mint a Magánbeszélgetés (1974), a Coppola rendezte Apokalipszis most (1979), vagy a Szárnyas fejvadász (1982).

Harrison Ford a Csillagok háborújának köszönheti karrierjét (Fotó: KPA/ Northfoto)

Harrison Ford legfontosabb szerepei

Első nagy dobása az American Graffiti (1973) volt, ezzel a filmmel szerzett magának nevet. Négy évvel az első siker után pedig megkapta élete meghatározó szerepét a Csillagok háborújában (1977) és neve azóta is összefonódott a hősies Han Solo karakterével. A Csillagok háborúja gigasikere után négy évvel már egyértelmű választás volt Az elveszett frigyláda fosztogatói (1981) főszerepére. Ezután még négy alkalommal bújt Indiana Jones bőrébe, utoljára 2023-ban . Az első Indy-film után kapott szerepet Ridley Scott rendező nagyszabású filmjében, A szárnyas fejvadászban, aminek harminc évvel későbbi remake-je Denis Villeneuve rendező tolmácsolásában ismét főszerepet hozott neki.

Kerek 35 évvel később ismét játszhatott a Szárnyas fejvadászban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mindenki kedvencével méltatlanul bánt a szakma

Annak ellenére, hogy a fent említett ikonikus filmek ikonikus szerepeit játszotta, és számtalan más produkcióban is szerepelt, a díjak valahogy messziről elkerülték. Közel 60 éves pályafutása alatt mindössze egyetlen alkalommal jelölték Oscar-díjra, a legjobb férfi főszereplő kategóriában A kis szemtanú (1985) című filmért. Így ő is felkerült azon színészek és filmes alkotók listájára, akiknek már igazán kijárna egy Oscar.

Harrison Ford a forgatáson kívül sem tétlenkedik

Kevesen tudják a színészmatuzsálemről, hogy a filmezés mellett van egy másik szenvedélye is. Még a ‘60-as években kezdte a pilótakiképzést, de anyagi okok miatt félbemaradt az oktatás. Ennek ellenére nem tudott lemondani erről a hobbiról, így mozis sikerei után újrakezdte és ismét órákat vett pilóta barátjától. Ma már van jogosítványa helikopterre és repülőre is, számára azonban ez nem csupán költséges szórakozás. Számtalan alkalommal ajánlotta fel szolgálatait mentőcsapatoknak, egyszer egy eltűnt túrázót is megmentett. Ahogy Steven Spielberg rendező mondta róla: