Kétségbeesett üzenet a testépítő legendától: meghalhat, ha nem kap donort

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 15:25
A veséje nem működik jól. A legendás testépítő mások segítségére támaszkodik.

A legendás testépítő, a nyolcszoros Mr. Olympia-győztes Lee Haney a rajongók segítségét kérte: vesedonorra van szüksége.

Súlyos betegségben szenved a testépítő
A testépítő a betegség ellenére is kitart

A 66 éves sportoló egészségi állapotáról először gyermekei, Joshua és Olympia számoltak be egy Instagram-bejegyzésben, amelyben arra kérték a követőket, hogy imádkozzanak édesapjukért, és segítsenek megfelelő donort találni. Nem sokkal később maga Haney is megszólalt, reagálva a róla terjedő, általa „felháborítónak” nevezett pletykákra. Bejegyzésében hangsúlyozta: életben van, jól van, és továbbra is aktív. Megerősítette ugyanakkor, hogy valóban szüksége van egy élő vesedonorra.

Hálás vagyok minden jókívánságért, és igyekszem proaktívan szembenézni ezzel a kihívással

 – fogalmazott.

A testépítő elmondta, hogy már 26 évvel ezelőtt közölték vele az orvosok: idővel vesetranszplantációra lesz szüksége. Hozzátette, hogy hite, megfelelő táplálkozása és az évek során végzett edzés segítette abban, hogy ezt a beavatkozást ilyen sokáig elhalaszthassa. A most megosztott információk szerint azonban veséje állapota romlott, és elérkezett az idő a transzplantációra. Haney és családja abban bízik, hogy sikerül élő donort találni.

A sportoló kiemelte: továbbra is teljes életet él, jól működik, és – ahogy fogalmazott – „egyelőre nincs rá szükség, hogy a mennybe menjen”. Haney felesége, akivel már 43 éve házasok, valamint hét unokája is támogatja őt ebben az időszakban, és hálásak minden segítségért, tudta meg a People magazinm.

 

