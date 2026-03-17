Szigligeti Ivett szívszorító bejegyzésben köszönti születésnapos lányát

Ma ünnepli születésnapját Dudás Miki kislánya. Szigligeti Ivett szívszorító bejegyzésben köszöntötte gyermekét, az Instagram-bejegyzésben pedig megannyi szép közös emléket osztott meg az egykori világbajnok kajakozóról és lányáról.

Ma lett 7 éves Dudás Miki kislánya

Fotó: Mediaworks

Ivett számos gyönyörű emléket osztott meg, köztük amin Dudás Miki kislánya éppen apja karjaiban pihen. A gyászoló nő úgy köszöntötte lányát, hogy tudatta, apja nagyon büszke volt rá, onnantól kezdve, hogy megszületett. A születésnap pedig egy újabb mérföldkő, ami emlékeztette a fájó igazságra, hogy Miki a mai napot sem töltheti velük. Ennek ellenére bízik benne és megnyugtatja a tudat, hogy valahonnan fentről most is figyel rájuk.

Ivett a szívszorító sorokat azzal zárta, hogy míg ő a földön vigyáz gyermekére, Miki fentről teszi ugyanezt.



Apa és én együtt kívánjuk Neked, hogy Te legyél a világ legboldogabb kislánya!

– írta a szívszorító bejegyzésben Ivett.