Rosszul lett az M1-es pihenőjében, a rendőrök gyorsasága mentette meg

Az eset március 22-én történt, amikor a Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság győri osztályának munkatársai szolgálat közben a zsámbéki pihenőhelyen jártak. Egy külföldi férfi leintette őket, mert a felesége rosszul lett. Vérnyomása folyamatosan emelkedett a vérnyomáscsökkentő gyógyszer ellenére is, állapota romlott, így mielőbbi kórházi ellátásra szorult.
A rendőrök úgy döntöttek, hogy nem várnak metőre, hanem a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályára kísérik a házaspárt, ezzel segítve a gyors és biztonságos haladást. A férj vezette az autót, a rendőrök pedig a szolgálati járművel biztosították az útjukat. A nőt az intézményben azonnal átvették az orvosok, és a sürgősségi osztályon kezdték meg az ellátását. – írja a Police.hu.
