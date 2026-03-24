Rosszul lett az M1-es pihenőjében, a rendőrök gyorsasága mentette meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 15:25
Gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően időben kórházba került egy külföldi nő, aki az M1-es autópálya egyik pihenőhelyén lett rosszul.

Az eset március 22-én történt, amikor a Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság győri osztályának munkatársai szolgálat közben a zsámbéki pihenőhelyen jártak. Egy külföldi férfi leintette őket, mert a felesége rosszul lett. Vérnyomása folyamatosan emelkedett a vérnyomáscsökkentő gyógyszer ellenére is, állapota romlott, így mielőbbi kórházi ellátásra szorult.

Életmentőnek bizonyult a gyors rendőri intézkedés Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A rendőrség gyors intézkedése életmentőnek bizonyult

A rendőrök úgy döntöttek, hogy nem várnak metőre, hanem  a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályára kísérik a házaspárt, ezzel segítve a gyors és biztonságos haladást. A férj vezette az autót, a rendőrök pedig a szolgálati járművel biztosították az útjukat. A nőt az intézményben azonnal átvették az orvosok, és a sürgősségi osztályon kezdték meg az ellátását. – írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
