Ezreket motivált rákja legyőzésével, most azonban elvesztette a harcot a szeretett testépítő

Joanne Morrison 26 évesen kezdte küzdelmét a rákkal, most 61 évesen a szeretett brit testépítő elvesztette a harcot.

Többször is legyőzte rákját a testépítő

A női királyi hadsereg edzőjét csupán 26 évesen diagnosztizálták agresszív méhnyakrákkal. A brightoni Joanne azonban elszántan küzdött a betegség ellen, és sikeresen fel is épült.

43 évesen a rák erősebben tért vissza: agydaganatot találtak nála, és egy sürgősségi agyműtét után epilepsziával kellett együtt élnie. Ezek után, bár mozgása és egyensúlyérzéke is jelentősen romlott, Joanne-t rendkívül pozitív embernek írták le.

Ő egy abszolút csoda volt; az életéért folytatott küzdelme hihetetlen volt. Élénk volt, mindig mosolygott és kedves ember volt. Mindenki szerette

- mondta közeli barátja, Janet O'Byrne.

Joanne elszántsága sosem csökkent: műtétje után két évébe telt, de megtanult újra járni. Ezután nevezett be versenyekre, és ért el világszerte első helyezést testépítőként. Elért helyezései mellett egészségügyi tanácsadóként dolgozott, hogy más hozzá hasonló betegeken segítsen. Eközben a világot is bejárta: többek között Thaiföldön, Ausztráliában és Spanyolországban is járt.

Tavaly nyaralása alatt azonban érezte, hogy valami nincs rendben a lábával, és ekkor találtak két újabb agydaganatot az orvosok; ezek közül az egyik műthetetlen volt.

Bár diagnózisa előtt Szicíliában tervezte megvenni álomházát, Joanne úgy döntött, hogy utolsó hónapjait egy suffolki idősek otthonában tölti családja és szerettei körében.

Joanne élete a közösségi médiában megosztva sokakat inspirált, és több ezer követőt szerzett. A szeretett testépítő március 13-án hunyt el - írja az Express.