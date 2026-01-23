Emlékszel? Szexjelenettel, zuhanyzással, robbanással indult épp 21 éve a Jóban Rosszban – Fotókon a sorozat legjobb pillanatai

A TV2 2005-ben döntött arról, hogy egy saját gyártású napi sorozat készítésébe kezd. Kezdetben csak annyit lehetett tudni, hogy hétköznaponként látható kórházsorozat lesz, amely a népszerű német sorozat, A klinika, valamint a Szomszédok örökségéből is merít. 2005 januárjában megjelentek a sorozat néhány fontosabb szereplőiről készült plakátok, de ekkor még nem lehetett tudni, hogy ezek tulajdonképpen mit reklámoznak. A Jóban Rosszban aztán a TV2 alapsorozata lett, 4287 epizód készült belőle, sok száz ismert hazai színész vállalt benne munkát.

Megcsalós szexszel indult a Jóban Rosszban (Fotó: TV2)

A sejtelmes marketingkampány után a Jóban Rosszban beindult, ma 21 éve: eleinte állandó stábbal dolgozott, tizenhét főbb szereplővel, tíz állandó statisztával és több, változó háttérszereplővel (betegek, rokonok, üzlettársak). Az első részben dr. Pongrácz Péter (Gazdag Tibor) felesége, Ekler Laura (Kerekes Viktória), Vidovszky Nándorral (Sághy Tamás) csalta a férjét, a főorvost, ezzel rögtön egy izgalmas szál indult el. A nyitóepizódban felbukkant a még gyerekképű Damu Roland is, aki a sorozat egyik rosszfiúja volt, már az első jelenetében bizonyítja, hogy vele számolni kell.

A sorozat egy Budapesthez közeli fiktív helységben, Csillagkúton játszódott, ahol az első részben a helyi, régi kastélyt átalakították: a Csillagvirág Klinikának pedig nem mindenki örült, például a helyi vállalkozó, étteremtulajdonos sem, ez hozott még sok konfliktust a cselekménybe.

A Jóban Rosszban színészei: a szakma fele megjelent a sorozatban

A sorozat olyan szereplőkkel indult, mint Gazdag Tibor, Madár Veronika, Jánosi Dávid, Damu Roland, Brózik Klára, Sághy Tamás, Juhász Adrienn, Lengyel Tamás, Szorcsik Viki, Kerekes Viktória, Vándor Éva, Előd Álmos, Fridel Fruzsina, Létay Dóra. Nem túlzás állítani, hogy a hazai színészszakma fele megfordult a sorozatban az évek során, így a Jóban Rosszban nézői láthatták Tordai Terit, Esztergályos Cecíliát, Nyertes Zsuzsát, Liptai Claudiát, Gregor Bernadettet, Haumann Pétert, Hevér Gábort, Tallós Ritát, Lukács Sándort, többek közt.