Emlékszel? Szexjelenettel, zuhanyzással, robbanással indult épp 21 éve a Jóban Rosszban – Fotókon a sorozat legjobb pillanatai

tévétörténet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 19:35
szappanoperasorozatJóban RosszbanTV2tévé
A TV2 saját gyártású szappanoperájának első epizódját 2005. január 23-án láthatták a nézők. Az első epizódba, teljesen érthető módon, beletett mindent a csatorna, volt megcsalás, nemi aktus, zuhanyzás, robbantás, sok flört, akciójelenet. 17 évig volt képernyőn, rengeteg ismert színész megfordult benne. A start óta 21 év elröppent: nézz képeket a Jóban Rosszban első részéből!
Bors
A szerző cikkei

A TV2 2005-ben döntött arról, hogy egy saját gyártású napi sorozat készítésébe kezd. Kezdetben csak annyit lehetett tudni, hogy hétköznaponként látható kórházsorozat lesz, amely a népszerű német sorozat, A klinika, valamint a Szomszédok örökségéből is merít. 2005 januárjában megjelentek a sorozat néhány fontosabb szereplőiről készült plakátok, de ekkor még nem lehetett tudni, hogy ezek tulajdonképpen mit reklámoznak. A Jóban Rosszban aztán a TV2 alapsorozata lett, 4287 epizód készült belőle, sok száz ismert hazai színész vállalt benne munkát. 

Jóban Rosszban
Megcsalós szexszel indult a Jóban Rosszban (Fotó: TV2)

A sejtelmes marketingkampány után a Jóban Rosszban beindult, ma 21 éve: eleinte állandó stábbal dolgozott, tizenhét főbb szereplővel, tíz állandó statisztával és több, változó háttérszereplővel (betegek, rokonok, üzlettársak). Az első részben dr. Pongrácz Péter (Gazdag Tibor) felesége, Ekler Laura (Kerekes Viktória), Vidovszky Nándorral (Sághy Tamás) csalta a férjét, a főorvost, ezzel rögtön egy izgalmas szál indult el. A nyitóepizódban felbukkant a még gyerekképű Damu Roland is, aki a sorozat egyik rosszfiúja volt, már az első jelenetében bizonyítja, hogy vele számolni kell.

A sorozat egy Budapesthez közeli fiktív helységben, Csillagkúton játszódott, ahol az első részben a helyi, régi kastélyt átalakították: a Csillagvirág Klinikának pedig nem mindenki örült, például a helyi vállalkozó, étteremtulajdonos sem, ez hozott még sok konfliktust a cselekménybe.

A Jóban Rosszban színészei: a szakma fele megjelent a sorozatban 

A sorozat olyan szereplőkkel indult, mint Gazdag Tibor, Madár Veronika, Jánosi Dávid, Damu Roland, Brózik Klára, Sághy Tamás, Juhász Adrienn, Lengyel Tamás, Szorcsik Viki, Kerekes Viktória, Vándor Éva, Előd Álmos, Fridel Fruzsina, Létay Dóra. Nem túlzás állítani, hogy a hazai színészszakma fele megfordult a sorozatban az évek során, így a Jóban Rosszban nézői láthatták Tordai Terit, Esztergályos Cecíliát, Nyertes Zsuzsát, Liptai Claudiát, Gregor Bernadettet, Haumann Pétert, Hevér Gábort, Tallós Ritát, Lukács Sándort, többek közt.

A sorozat szereplői közül azóta sajnos többen életüket veszítették. A Jóban Rosszban 17 évig ment, 2022-ben lett vége

Itt egy kisebb időutazás, nézd meg képgalériában, hogy festettek 21 évvel ezelőtt a szereplők, mi történt az első részben!

jóban rosszban Vándor Éva
Dr. Pongrácz Réka (Létay Dóra), Jóban rosszban
jóban rosszban Bóta Judit Szorcsik Viki
Galéria: Szexjelenettel, zuhanyzással és akcióval indult 21 éve a Jóban Rosszban
A Jóban Rosszban első epizódját 2005. január 23-án adta le a TV2

 

 

