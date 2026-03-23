Ezt nem hiszed el! Ryan Gosling ezzel kereste a kenyerét 8 évesen

Hihetetlen, de igaz: Ryan Gosling gyermekkorában nem akármilyen szakmával kezdte karrierjét. A Hail Mary-küldetés főszereplője már 8 évesen esküvői énekesként kereste a kenyerét az Elvis imitátor nagybátyja mellett.
A legtöbb gyerek még az iskolapadban ül 8 évesen, de nem Ryan Gosling. A sármos hollywoodi színész a The Drew Barrymore Show című műsorban vendégeskedett, és egy egészen meglepő titkot árult el a gyerekkoráról. Ryan Gosling esküvői énekesként kezdett dolgozni nyolcéves korában. A beszámoló szerint körülbelül 20 dollárt keresett alkalmanként, ami akkoriban hatalmas összegnek számított egy kisgyerek számára. Ráadásul nem is akármilyen dalt adott elő: Michael Bolton When a Man Loves a Woman című slágerét énekelte a menyasszonyoknak.
A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy Ryan Gosling esküvői énekesi karrierje egy családtag miatt indult el.
A nagybátyám Elvis-imitátor volt. Amikor 8 éves voltam, egy nap hazajöttem az iskolából és ő a nappaliban egy fehér kezeslábast díszített, aminek a hátán egy nagy sas volt. Megkérdeztem, hogy mit csinál. Erre ő azt válaszolta: 'Egy kicsit Elvis leszek.' És az is lett...
A csillogó ruhák, a látványos mozdulatok, az igazi show pedig annyira tetszett a nyolcéves kisfiúnak, hogy ő maga is kedvet kapott a szerepléshez. Amikor viszont a nagybácsi visszavonult, Ryan Gosling testvérével vitte tovább a 'családi hagyományt' és különböző eseményeken kezdtek együtt fellépni.
Ryan Gosling karrierje ezek után szinte egyenes úton haladt a csúcs felé. 13 éves korában Britney Spears mellé bekerült a Disney legendás műsorába, a Mickey Mouse Clubba, ami rengeteg sztár karrierjének volt az ugródeszkája. Később pedig olyan filmekkel vált világhírűvé, mint a Kaliforniai álom vagy a Barbie, ma pedig már az egyik legismertebb színész a világon.
