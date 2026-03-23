Ezt nem hiszed el! Ryan Gosling ezzel kereste a kenyerét 8 évesen

Mickey Mouse Club
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 18:15
A hollywoodi szívtipró új filmje népszerűsítése közben megdöbbentő titkot árult el gyerekkoráról. Ryan Gosling esküvői énekesként dolgozott 8 éves korában.
Hihetetlen, de igaz: Ryan Gosling gyermekkorában nem akármilyen szakmával kezdte karrierjét. A Hail Mary-küldetés főszereplője már 8 évesen esküvői énekesként kereste a kenyerét az Elvis imitátor nagybátyja mellett.

Ryan Gosling új filmje, a Hail Mary küldetés népszerűsítése közben megdöbbentő titkot árult el a gyerekkoráról
(Fotó: Photo Image Press/Northfoto)
  • A 45 éves színész a The Drew Barrymore show sztárvendége volt 
  • Ryan Gosling új filmjét, a Hail Mary-küldetést népszerűsítette
  • A hollywood-i sármőr meglepő titkot árult el a gyerekkoráról: már 8 évesen esküvőkön dolgozott.

Ryan Gosling megdöbbentő, mivel kereste a kenyerét 8 évesen

A legtöbb gyerek még az iskolapadban ül 8 évesen, de nem Ryan Gosling. A sármos hollywoodi színész a The Drew Barrymore Show című műsorban vendégeskedett, és egy egészen meglepő titkot árult el a gyerekkoráról. Ryan Gosling esküvői énekesként kezdett dolgozni nyolcéves korában. A beszámoló szerint körülbelül 20 dollárt keresett alkalmanként, ami akkoriban hatalmas összegnek számított egy kisgyerek számára. Ráadásul nem is akármilyen dalt adott elő: Michael Bolton When a Man Loves a Woman című slágerét énekelte a menyasszonyoknak.

@thedrewbarrymoreshow Imagine having 8-year-old Ryan Gosling do this at your wedding 👀 #ryangosling #wedding #elvis #drewbarrymore #projecthailmary ♬ original sound - thedrewbarrymoreshow

Ryan Gosling Elvis-mániás nagybátyja miatt kezdett bele

A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy Ryan Gosling esküvői énekesi karrierje egy családtag miatt indult el.

A nagybátyám Elvis-imitátor volt. Amikor 8 éves voltam, egy nap hazajöttem az iskolából és ő a nappaliban egy fehér kezeslábast díszített, aminek a hátán egy nagy sas volt. Megkérdeztem, hogy mit csinál. Erre ő azt válaszolta: 'Egy kicsit Elvis leszek.' És az is lett...

A csillogó ruhák, a látványos mozdulatok, az igazi show pedig annyira tetszett a nyolcéves kisfiúnak, hogy ő maga is kedvet kapott a szerepléshez. Amikor viszont a nagybácsi visszavonult, Ryan Gosling testvérével vitte tovább a 'családi hagyományt' és különböző eseményeken kezdtek együtt fellépni.

Ryan Gosling Britney Spears-szel együtt a Mickey Mouse Clubban kezdte a karrierjét
(Fotó: ZUMA Press/Northfoto)

Az esküvői fellépésekből Hollywood csúcsára tört

Ryan Gosling karrierje ezek után szinte egyenes úton haladt a csúcs felé. 13 éves korában Britney Spears mellé bekerült a Disney legendás műsorába, a Mickey Mouse Clubba, ami rengeteg sztár karrierjének volt az ugródeszkája. Később pedig olyan filmekkel vált világhírűvé, mint a Kaliforniai álom vagy a Barbie, ma pedig már az egyik legismertebb színész a világon.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
