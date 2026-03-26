BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tüzet nyitott egy nő a világsztár otthonára: Rihanna és férje a földön remegve feküdtek a támadás során

rihanna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 17:55
nyilatkozottlövöldözés
Az énekesnő rémisztő pillanatokról vallott. Rihanna így élte meg az emberölési kísérletet.
CJA
A szerző cikkei

Rihanna drámai részleteket árult el a nemrég otthonában történt lövöldözésről.

Rihanna és férje így élték meg a lövöldözést
Rihanna és férje így élték meg a lövöldözést
Fotó: Messika via Bestimage /  Northfoto

Rihanna életére fájt a vádlott foga?

Az énekesnő házára a hónap elején lövöldözött egy floridai nő. Ivanna Lisette Ortizt azóta emberölési kísérlettel vádolták meg. A vádlott legalább tíz lövést adott le az énekesnő Los Angeles-i házát megcélozva egy félautomata puskával.

A rendőrségi jelentések szerint Rihanna - valódi nevén Robyn Fenty - éppen egy Airstream lakókocsiban tartózkodott, amikor hangos durranásokat hallott. Ezután ébresztette fel partnerét, a rappert, A$AP Rockyt.

Amikor elhúzta a függönyt és golyónyomokat látott, rájött, hogy tényleg lövöldözést hallott, majd mindkettejüket a földre vetette. A pár ezután biztonságba menekült: berohantak a garázsba, hogy biztosítsák gyermekeiket és alkalmazottaikat.

Ortizt, akit jelenleg 10 200 000 dolláros (kb. 3,67 milliárd forintos) óvadék ellenében tartanak fogva, szerdán bíróság elé állították: 14 vádpontban, köztük gyilkossági kísérletben vallotta magát ártatlannak.

Alexander Bott kerületi ügyészhelyettes szerint a lövöldözés előre kitervelt volt, és ezt követően az énekesnő új biztonsági intézkedéseket vezet be otthonában - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu