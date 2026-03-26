Tüzet nyitott egy nő a világsztár otthonára: Rihanna és férje a földön remegve feküdtek a támadás során

Rihanna drámai részleteket árult el a nemrég otthonában történt lövöldözésről.

Rihanna és férje így élték meg a lövöldözést

Rihanna életére fájt a vádlott foga?

Az énekesnő házára a hónap elején lövöldözött egy floridai nő. Ivanna Lisette Ortizt azóta emberölési kísérlettel vádolták meg. A vádlott legalább tíz lövést adott le az énekesnő Los Angeles-i házát megcélozva egy félautomata puskával.

A rendőrségi jelentések szerint Rihanna - valódi nevén Robyn Fenty - éppen egy Airstream lakókocsiban tartózkodott, amikor hangos durranásokat hallott. Ezután ébresztette fel partnerét, a rappert, A$AP Rockyt.

Amikor elhúzta a függönyt és golyónyomokat látott, rájött, hogy tényleg lövöldözést hallott, majd mindkettejüket a földre vetette. A pár ezután biztonságba menekült: berohantak a garázsba, hogy biztosítsák gyermekeiket és alkalmazottaikat.

Ortizt, akit jelenleg 10 200 000 dolláros (kb. 3,67 milliárd forintos) óvadék ellenében tartanak fogva, szerdán bíróság elé állították: 14 vádpontban, köztük gyilkossági kísérletben vallotta magát ártatlannak.

Alexander Bott kerületi ügyészhelyettes szerint a lövöldözés előre kitervelt volt, és ezt követően az énekesnő új biztonsági intézkedéseket vezet be otthonában - írja a Metro.