Most érkezett: lövöldözés volt a világsztár otthonánál

Rihanna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 07:40
lövöldözésBeverly Hills
Ijesztő pillanatok játszódtak le a Beverly Hills-i ingatlannál. Egy fehér Teslából adtak le lövéseket Rihanna otthonára.

Letartóztattak egy 30 éves nőt, miután több lövést is leadott Rihanna Beverly Hills-i otthonára. A lövöldözés ideje alatt a popsztár odahaza tartózkodott, a gyanúsított pedig elmenekült a helyszínről, de később elfogták.

Lövöldözés volt Rihanna Beverly Hills-i otthonánál
Lövöldözés volt Rihanna Beverly Hills-i otthonánál = Fotó: NurPhoto via AFP

Lövöldözés volt Rihanna Beverly Hills-i otthonánál

A rendőrök március 8-án, vasárnap, helyi idő szerint 13 óra körül kaptak bejelentést a lövésekről, melyeket a celeb házára adtak le. A 30 éves nőt később őrizetbe vették és a fegyvert is lefoglalták. Úgy tudni, az incidens idején Rihanna otthon volt, de szerencsére személyi sérülés nem történt. A Los Angeles-i Rendőrség (LAPD) közlése szerint az ügyet jelenleg az LAPD rablási és emberölési osztálya vizsgálja. Az elkövető személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Rihanna ebben a Beverly Hills-i otthonban él partnerével, a rapper A$AP Rockyval és három gyermekükkel: RZA-val, Riottal és Rockival.

Egyelőre nem tudni, hogy az énekesnőn kívül a családja is otthon tartózkodott-e a lövöldözés idején: egy közeli forrás szerint egyébként az énekesnő a körülményekhez képest jól van. Jonathan de Vera rendőrségi szóvivő a Los Angeles Timesnak elmondta, hogy a gyanúsított egy fehér Teslából adta le a lövéseket a ház felé az utca túloldaláról és körülbelül 10-szer húzta meg a ravaszt.

Rihanna képviselői egyelőre nem reagáltak történtekre -  közölte a PEOPLE.

 

