BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyász: Elhunyt a legendás rádiós

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 06:46
A szókimondó műsorvezető 79 évesen távozott. A rádió kedvelt alakja a rákkal vívott küzdelmét veszítette el.
CJA
A szerző cikkei

A rádiós legenda, James Stannage 79 éves korában távozott az élők sorából. A manchesteri műsorvezető hétfőn vesztette életét, miután az utóbbi évben rákkal küzdött.

Elhunyt a szeretett rádiós
Elhunyt a szeretett rádiós (Illusztráció: 123RF)

Sokak kedvenc rádiósa hunyt el

Halálát fia, Darren Stannage jelentette be, elmondása szerint apja zenét hallgatva, szerettei társaságában élte utolsó pillanatait. Apjáról így írt levelében:

Valaki, aki oly sokat jelentett oly sok manchesteri embernek.

Stannage a ’70-es években kezdett közvetíteni, és karrierje során több csatornán is megfordult. A Piccadilly Rádió politikai és sportvitaműsora, amelyet ő vezetett, heves vitái miatt népszerű volt a hallgatók körében.

Rajongói szókimondó stílusáért imádták, és gyakran mondták, hogy ő "egy a millióból".

Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait

- írta egy hallgatója. (The Sun)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu