Gyász: Elhunyt a legendás rádiós

A rádiós legenda, James Stannage 79 éves korában távozott az élők sorából. A manchesteri műsorvezető hétfőn vesztette életét, miután az utóbbi évben rákkal küzdött.
Halálát fia, Darren Stannage jelentette be, elmondása szerint apja zenét hallgatva, szerettei társaságában élte utolsó pillanatait. Apjáról így írt levelében:
Valaki, aki oly sokat jelentett oly sok manchesteri embernek.
Stannage a ’70-es években kezdett közvetíteni, és karrierje során több csatornán is megfordult. A Piccadilly Rádió politikai és sportvitaműsora, amelyet ő vezetett, heves vitái miatt népszerű volt a hallgatók körében.
Rajongói szókimondó stílusáért imádták, és gyakran mondták, hogy ő "egy a millióból".
Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait
- írta egy hallgatója. (The Sun)
