Már másodjára küzd meg a rákkal egy apa - valóságos csoda történt vele

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 21:00
A család nem veszítette el a reményt. Az apa csodát élt át.

Egy fiatal családapa már azt hitte, maga mögött hagyta a halálos betegséget – ám a sors kegyetlen fordulatot tartogatott számára.

Az apa diagnózisa súlyos volt
Fotó: Freepik

A fiatal apa azt gondolta nincs tovább

Spencer Laird mindössze 26 éves volt, amikor vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok egy komoly műtéttel 40 centiméternyi bélszakaszt távolítottak el, és úgy tűnt, a beavatkozás sikeres volt. Két év telt el, Spencer visszatért a hétköznapokhoz, dolgozott, és élvezte a családi életet feleségével és kislányával. 

A rémálom azonban 2024 decemberében újra kezdődött. Egy rutin orvosi látogatás során felesége, CarlyAnn ragaszkodott ahhoz, hogy férje részletes vizsgálaton essen át, mert észrevette, hogy egyre fáradékonyabb. Az eredmény mindenkit sokkolt: a rák visszatért, és már a tüdőbe is áttéteket képzett. Összesen 13 daganatot találtak, köztük egy golf labda méretűt.

Az orvosok lesújtó prognózist adtak: Spencernek nagyjából két éve maradt hátra. „30 éves vagyok, van egy feleségem és egy ötéves kislányom” – mondta kétségbeesetten. Felesége napokig nem tudott aludni, és csak a leleteket nézte, miközben attól rettegett, hogyan mondja majd el a gyermeküknek az igazságot.

A kilátástalan helyzetben CarlyAnn mindent megtett: különböző klinikai vizsgálatokra jelentkezett férje nevében. Végül bekerült egy immunterápiás kutatásba, amelyet Dr. Nicholas DeVito vezetett. Ez a kezelés általában csak akkor kerül szóba, ha más terápiák kudarcot vallanak, így Spencer esetében kockázatos döntés volt. A fiatal apa azonban úgy érezte, nincs mit veszítenie. 

A kezelések 2025 februárjában kezdődtek, és néhány hetente kapta az infúziókat. A fordulat szinte hihetetlen volt: a 13 daganatból mindössze három maradt. Az orvosok szerint az eredmények olyan mértékű javulást mutatnak, amely „feltérképezetlen területnek” számít az orvostudományban, írja a People.

Spencer maga is csodaként tekint a történtekre.

 Ez egy csoda Istentől

 – mondta.

Bár még nem gyógyult meg teljesen, már nem számít halálos betegnek, és az állapota stabil. A történet mély nyomot hagyott benne: ma már másképp tekint az életre. 

Ha minden nap felébredsz és van levegő a tüdődben, akkor menj és élj

 – fogalmazott.

