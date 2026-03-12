Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt el sem hiszed: hivatalosan is visszatért a Pussycat Dolls

Pussycat Dolls
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 15:15
Nicole Scherzingerturné
A világsztárok úgy döntöttek, ismét összeállnak. A Pussycat Dolls hat év után nem csak új zenével, de egy turnéval is kedveskedik rajongóinak.
CJA
A szerző cikkei

Nagy nap ez a Pussycat Dolls rajongóinak: a banda bejelentette, hogy ismét egyesül egy turné erejéig.

Hivatalosan is visszatért a Pussycat Dolls
Hivatalosan is visszatért a Pussycat Dolls / Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Mi tervez a Pussycat Dolls?

Pár hónapja szivárgott ki egy potenciális terv arról, hogy Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt és Ashley Roberts ismét együtt lépnek majd fel - a pletykák ezúttal igaznak bizonyultak.

A Pussycat Dolls kedden osztott meg a hivatalos oldalán egy regisztrációs űrlapot, de nem ez volt az első jel. Nicole egy rejtélyes Instagram-videóval már korábban utalt az újraegyesülésre: egy régi felvételt posztolt a csapat egy fellépéséről.

A PCD (Pussycat Dolls) rajongóknak. Az emlékeknek és annak, ami még jön

- írta decemberben, amitől a rajongók totális izgalomba jöttek. A jó hírek ellenére azonban sokan csalódtak is, ugyanis a a csapatból hiányzik Carmit Bachar, Jessica Sutta és Melody Thornton.

A trió meglepetésként azt is bejelentette, hogy egy új kislemezt dobnak piacra Club Song címmel - ez az első közös projektjük a 2020-as React óta.  Az 53 állomásos turné Amerikában kezdődik, majd Európába is ellátogatnak: Párizsban, Koppenhágában, Oslóban és Amszterdamban is fellépnek, a koncertsorozatot pedig Londonban zárják.

A Pussycat Dollst széles körben minden idők egyik legsikeresebb lánycsapatának tartják: nyolc brit Top 10-es és két listavezető kislemezzel büszkélkedhetnek. A formáció eredetileg táncegyüttesként alakult, majd 2005-ben adták ki debütáló albumukat, a PCD-t, amelyen a Don’t Cha és a Buttons című slágerek is szerepeltek - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu