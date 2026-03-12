Ezt el sem hiszed: hivatalosan is visszatért a Pussycat Dolls

Nagy nap ez a Pussycat Dolls rajongóinak: a banda bejelentette, hogy ismét egyesül egy turné erejéig.

Hivatalosan is visszatért a Pussycat Dolls / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Mi tervez a Pussycat Dolls?

Pár hónapja szivárgott ki egy potenciális terv arról, hogy Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt és Ashley Roberts ismét együtt lépnek majd fel - a pletykák ezúttal igaznak bizonyultak.

A Pussycat Dolls kedden osztott meg a hivatalos oldalán egy regisztrációs űrlapot, de nem ez volt az első jel. Nicole egy rejtélyes Instagram-videóval már korábban utalt az újraegyesülésre: egy régi felvételt posztolt a csapat egy fellépéséről.

A PCD (Pussycat Dolls) rajongóknak. Az emlékeknek és annak, ami még jön

- írta decemberben, amitől a rajongók totális izgalomba jöttek. A jó hírek ellenére azonban sokan csalódtak is, ugyanis a a csapatból hiányzik Carmit Bachar, Jessica Sutta és Melody Thornton.

A trió meglepetésként azt is bejelentette, hogy egy új kislemezt dobnak piacra Club Song címmel - ez az első közös projektjük a 2020-as React óta. Az 53 állomásos turné Amerikában kezdődik, majd Európába is ellátogatnak: Párizsban, Koppenhágában, Oslóban és Amszterdamban is fellépnek, a koncertsorozatot pedig Londonban zárják.

A Pussycat Dollst széles körben minden idők egyik legsikeresebb lánycsapatának tartják: nyolc brit Top 10-es és két listavezető kislemezzel büszkélkedhetnek. A formáció eredetileg táncegyüttesként alakult, majd 2005-ben adták ki debütáló albumukat, a PCD-t, amelyen a Don’t Cha és a Buttons című slágerek is szerepeltek - írja a Metro.