Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fehér bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 13:30
bikinialakbikinis
Az énekesnő még jegyesével is pózolt a kameráknak. Nicole Scherzinger trópusi szigetről jelentkezett be.
Bors
A szerző cikkei

Nicole Scherzinger és jegyese, Thom Evans csodálatos helyen nyaralnak, az énekesnő ismét tengerpartról jelentkezett be.

Nicole Scherzinger jegyesével nyaral
Nicole Scherzinger jegyesével nyaral 
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Scherzinger nemrég egy videót osztott meg, amin Evansszal táncolnak együtt egy gyönyörű tengerparton, most pedig innen osztott meg képeket is. Az énekesnő fehér bikiniben mutatta meg csodás alakját a vízben készített pár képen. 

Ezt követően Evans is csatlakozott hozzá. A pár fehér összeillő ruhában, biciklijeikkel pózolt a kameráknak. A képeken láthatóan élvezik a trópusi kiruccanásukat.

A rögbijátékos 2023-ban Hawaii-on kérte meg a Pussycat Dolls énekesnőjének a kezét, kapcsolatuk információk szerint azóta is felhőtlen.

Nicole Scherzinger bikiniben pózolt 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu