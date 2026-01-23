Fehér bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger és jegyese, Thom Evans csodálatos helyen nyaralnak, az énekesnő ismét tengerpartról jelentkezett be.

Nicole Scherzinger jegyesével nyaral

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Scherzinger nemrég egy videót osztott meg, amin Evansszal táncolnak együtt egy gyönyörű tengerparton, most pedig innen osztott meg képeket is. Az énekesnő fehér bikiniben mutatta meg csodás alakját a vízben készített pár képen.

Ezt követően Evans is csatlakozott hozzá. A pár fehér összeillő ruhában, biciklijeikkel pózolt a kameráknak. A képeken láthatóan élvezik a trópusi kiruccanásukat.

A rögbijátékos 2023-ban Hawaii-on kérte meg a Pussycat Dolls énekesnőjének a kezét, kapcsolatuk információk szerint azóta is felhőtlen.

Nicole Scherzinger bikiniben pózolt