Fehér bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger és jegyese, Thom Evans csodálatos helyen nyaralnak, az énekesnő ismét tengerpartról jelentkezett be.
Scherzinger nemrég egy videót osztott meg, amin Evansszal táncolnak együtt egy gyönyörű tengerparton, most pedig innen osztott meg képeket is. Az énekesnő fehér bikiniben mutatta meg csodás alakját a vízben készített pár képen.
Ezt követően Evans is csatlakozott hozzá. A pár fehér összeillő ruhában, biciklijeikkel pózolt a kameráknak. A képeken láthatóan élvezik a trópusi kiruccanásukat.
A rögbijátékos 2023-ban Hawaii-on kérte meg a Pussycat Dolls énekesnőjének a kezét, kapcsolatuk információk szerint azóta is felhőtlen.
