A 49 éves színész nem sokáig búslakodott a Katy Perry-vel való szakítás után, máris becsajozott. Orlando Bloom egy nála 21 évvel fiatalabb modellel, Luisa Laemmellel randizgat.

Orlando Bloom Katy Perry-vel való szakítása után most egy 28 éves modellel randizik

Orlando Bloom becsajozott: 21 évvel fiatalabb modellel randizik

Orlando Bloom és Katy Perry tavaly közel kilenc év után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. A 41 éves énekesnőre azóta rátalált a szerelem Justin Trudeau személyében, most pedig kiderült, hogy a Karib-tenger kalózai sztárja sem szomorkodott sokáig. A hírek szerint múlt héten Orlando Bloom egy 28 éves svájci szépséggel, Luisa Laemmellel utazott Svájcba, ahova a színész kutyája is velük tartott. Bennfentes források szerint a kiránduláson a sztár megismerkedett a 28 éves modell barátaival és szüleivel is, ami még inkább csak azt bizonyítja, hogy egyre komolyabb a dolog kettejük között. A pár először a zürichi The Dolder Grand luxuslakosztályában szállt meg, ahol egy éjszaka akár 13 700 fontba, vagyis több mint 6 millió forintba is kerülhet. Majd ezek után a Bürgenstock Hotelbe utaztak át, és ott töltötték a hétvégét.

Luisa Laemmel, Orlando Bloom új barátnője

De nem ez volt az első alkalom, hogy lencsevégre kapták a szerelmes párt. Orlando Bloom új barátnőjével először a 2026-os Super Bowl-on jelent meg kézen fogva. És bár próbálták elkerülni a kamerákat, a szemfüles rajongók azonnal kiszúrták őket. Azóta pedig csak egyre több részlet lát napvilágot a románcukról. A rajongókat pedig az izgatja a legjobban, hogy ki az a 28 éves modell, aki elcsavarta a hollywood-i sármőr szívét. Luisa Laemmel, a 28 éves modell nem ismeretlen a divatvilágban: olyan nagy márkáknak dolgozott eddig, mint a Calvin Klein vagy a L’Oréal, és közösségi oldalain rendszeresen oszt meg divatfotókat.

Orlando Bloom és Katy Perry 9 év után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják

Orlando Bloom Katy Perry-vel való szakítása mindenkit meglepett

Tavaly villámcsapásként érte a rajongókat, amikor közel egy évtized után véget ért Orlando Bloom Katy Perry-vel való kapcsolata. A hollywoodi sztárpár 9 évig volt együtt és ezalatt az idő alatt egy közös gyermekük is született. A különválás ugyan békésen zajlott, de mindenkit sokkolt, amikor kevesebb, mint fél évvel a szakítás után Katy Perry Justin Trudeau oldalán mutatkozott. Ezek után pedig a rajongók tűkön ültek és várták, hogy ki lesz majd Orlando Bloom új barátnője.