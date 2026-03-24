Orlando Bloom becsajozott: 21 évvel fiatalabb modellel randizik

A 49 éves színész nem sokáig búslakodott a Katy Perry-vel való szakítás után, máris becsajozott. Orlando Bloom egy nála 21 évvel fiatalabb modellel, Luisa Laemmellel randizgat.
Orlando Bloom és Katy Perry tavaly közel kilenc év után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. A 41 éves énekesnőre azóta rátalált a szerelem Justin Trudeau személyében, most pedig kiderült, hogy a Karib-tenger kalózai sztárja sem szomorkodott sokáig. A hírek szerint múlt héten Orlando Bloom egy 28 éves svájci szépséggel, Luisa Laemmellel utazott Svájcba, ahova a színész kutyája is velük tartott. Bennfentes források szerint a kiránduláson a sztár megismerkedett a 28 éves modell barátaival és szüleivel is, ami még inkább csak azt bizonyítja, hogy egyre komolyabb a dolog kettejük között. A pár először a zürichi The Dolder Grand luxuslakosztályában szállt meg, ahol egy éjszaka akár 13 700 fontba, vagyis több mint 6 millió forintba is kerülhet. Majd ezek után a Bürgenstock Hotelbe utaztak át, és ott töltötték a hétvégét.
De nem ez volt az első alkalom, hogy lencsevégre kapták a szerelmes párt. Orlando Bloom új barátnőjével először a 2026-os Super Bowl-on jelent meg kézen fogva. És bár próbálták elkerülni a kamerákat, a szemfüles rajongók azonnal kiszúrták őket. Azóta pedig csak egyre több részlet lát napvilágot a románcukról. A rajongókat pedig az izgatja a legjobban, hogy ki az a 28 éves modell, aki elcsavarta a hollywood-i sármőr szívét. Luisa Laemmel, a 28 éves modell nem ismeretlen a divatvilágban: olyan nagy márkáknak dolgozott eddig, mint a Calvin Klein vagy a L’Oréal, és közösségi oldalain rendszeresen oszt meg divatfotókat.
Tavaly villámcsapásként érte a rajongókat, amikor közel egy évtized után véget ért Orlando Bloom Katy Perry-vel való kapcsolata. A hollywoodi sztárpár 9 évig volt együtt és ezalatt az idő alatt egy közös gyermekük is született. A különválás ugyan békésen zajlott, de mindenkit sokkolt, amikor kevesebb, mint fél évvel a szakítás után Katy Perry Justin Trudeau oldalán mutatkozott. Ezek után pedig a rajongók tűkön ültek és várták, hogy ki lesz majd Orlando Bloom új barátnője.
