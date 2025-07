Katy Perry és Orlando Bloom összezavarta a rajongókat. Egy hét sem telt el azóta, hogy a két sztár bejelentette szakítását. Máris újra együtt fotózták le őket, amint épp Jeff Bezos és Lauren Sánchez nászútján közösen nyaraltak.

Katy Perry és Orlando Bloom július elején jelentették be a szakításukat

(Fotó: PICJER/imageSPACE/MediaPunch/Northfoto)

Katy Perry és Orlando Bloom a szakítás után újra együtt

Hónapokon keresztül ment a találgatás Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolatát illetően. A két híresség azonban egy hete végre pontot tett az ügy végére, és megerősítette a szakításukat. A rajongóknak még arra sem volt idejük, hogy feldolgozzák a különválást, Katy Perry és Orlando Bloom máris újabb meglepetést okozott. Az egykori hollywood-i sztárpárt ugyanis lencsevégre kapták, ahogy épp együtt nyaralnak Jeff Bezos és Lauren Sánchez nászútján. Ráadásul mindketten nagyon nyugodtnak és boldognak tűntek, ahogy az ifjú házaspárral töltötték az időt.

A két híresség most csakis a közös lányukra koncentrál

Egy megbízható forrás szerint a sztárpár már a bejelentésük előtt egy hónappal szakítottak, de a közös nyaralásukat így sem akarták lemondani. Ugyanis megfogadták, hogy most a lányuk, Daisy Dove közös nevelésére koncentrálnak és minden tőlük telhetőt meg fognak tenni annak érdekében, hogy összhangban tudják együtt nevelni őt. A mostani közös nyaralásukon Katy Perry és Orlando Bloom a legközelebbi hozzátartozóikkal vették körül magukat, hiszen a hírek szerint A Karib-tenger kalózai sztárjának fia, a 14 éves Flynn és húga, Samantha is velük van. Továbbá úgy hírlik, hogy Orlando menedzsere is csatlakozott hozzájuk. Jeff Bezos és Lauren Sánchez pedig a nászútjukról repült át egy közös ebéd erejéig a két híresség családi nyaralására, ugyanis az ő mega yacht-juk Horvátországban van éppen.

Katy Perry és Orlando Bloom most csak a közös gyermekükre, Daisy Dove-ra koncentrálnak

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Szakítós nyaraláson vannak épp

Katy Perry és Orlando Bloom minden tőle telhetőt megtesz, hogy lányuk, Daisy Dove ne szenvedjen hiányt semmiben. Éppen ezért is döntöttek úgy, hogy nem mondják le a közös utat, el is nevezték szakítós nyaralásnak. A friss házasokat, Jeff Bezos-t és Lauren Sánchez-t pedig azért is hívták meg rá, mivel Katy Perry nem tudott részt venni az 55 millió dolláros esküvőjükön a világ körüli turnéja miatt. Az énekesnő pedig úgy érezte, hogy valahogy kárpótolnia kell őket.