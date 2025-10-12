Katy Perry ismét szerelemre talált – el sem hiszed, ki az új párja!

Úgy tűnik, Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolata valóban a múlté. Az énekesnőt új szerelme oldalán kapták lencsevégre, nem mással, mint Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel romantikázott egy jachton!

Katy Perry, Orlando Bloom után ismét szerelemre talált Fotó: CraSH

A pletykák már júliusban szárnyra kaptak, amikor a párost együtt látták egy montreali étteremben, Katy Perry turnéja alatt. Most azonban már nincs helye találgatásoknak: a kettőjüket csókolózva kapták rajta a kaliforniai Santa Barbara partjainál, egy 24 méteres jachton, a Caravelle-en.

Katy Perry nem titkolja új szerelmét

A szemtanúk szerint nem zavarta őket, hogy nyilvános helyen voltak, a hajó felső fedélzetén ölelkeztek és csókolóztak, Trudeau pedig egy ponton az énekesnő fenekére is ráhelyezte a kezét. Perry fekete fürdőruhát viselt, míg Trudeau félmeztelenül, csak egy farmernek tűnő nadrágot hordott.

Egy bálnaleső csónak mellé húzódtak a hajójukkal, majd elkezdtek csókolózni. Először nem is tudtam, ki a férfi, de aztán megláttam a karján a tetoválást, és rögtön tudtam, hogy Justin Trudeau az

- árulta el egy szemtanú a hírportálnak.

Trudeau bal felső karján egy jellegzetes "Haida holló" tetoválás látható, amely egy őslakos kanadai törzsnek állít emléket, ők a tengerésztudományukról és művészetükről ismertek.

Hivatalos megerősítés még nem érkezett a kapcsolatukról, de bennfentesek szerint a 40 éves énekesnő teljesen odavan Trudeau-ért, és nagyon komolyan érdeklődik iránta.

Justin Trudeau 18 évig volt házas feleségével, Sophie Grégoire Trudeau-val, mielőtt 2023 augusztusában szakítottak. Három közös gyermekük van: két fiuk, Xavier és Hadrien, valamint lányuk, Ella-Grace - írja a Yahoo!.