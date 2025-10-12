Katy Perry ismét szerelemre talált – el sem hiszed, ki az új párja!

Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 09:40
Orlando Bloomnak végleg lőttek. Meglepő férfi lett Katy Perry új párja.
Úgy tűnik, Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolata valóban a múlté. Az énekesnőt új szerelme oldalán kapták lencsevégre, nem mással, mint Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel romantikázott egy jachton!

Katy Perry, Orlando Bloom után ismét szerelemre talált
Katy Perry, Orlando Bloom után ismét szerelemre talált  Fotó: CraSH

A pletykák már júliusban szárnyra kaptak, amikor a párost együtt látták egy montreali étteremben, Katy Perry turnéja alatt. Most azonban már nincs helye találgatásoknak: a kettőjüket csókolózva kapták rajta a kaliforniai Santa Barbara partjainál, egy 24 méteres jachton, a Caravelle-en.

Katy Perry nem titkolja új szerelmét

A szemtanúk szerint nem zavarta őket, hogy nyilvános helyen voltak, a hajó felső fedélzetén ölelkeztek és csókolóztak, Trudeau pedig egy ponton az énekesnő fenekére is ráhelyezte a kezét. Perry fekete fürdőruhát viselt, míg Trudeau félmeztelenül, csak egy farmernek tűnő nadrágot hordott.

Egy bálnaleső csónak mellé húzódtak a hajójukkal, majd elkezdtek csókolózni. Először nem is tudtam, ki a férfi, de aztán megláttam a karján a tetoválást, és rögtön tudtam, hogy Justin Trudeau az

- árulta el egy szemtanú a hírportálnak.

Trudeau bal felső karján egy jellegzetes "Haida holló" tetoválás látható, amely egy őslakos kanadai törzsnek állít emléket, ők a tengerésztudományukról és művészetükről ismertek.

Hivatalos megerősítés még nem érkezett a kapcsolatukról, de bennfentesek szerint a 40 éves énekesnő teljesen odavan Trudeau-ért, és nagyon komolyan érdeklődik iránta.

Justin Trudeau 18 évig volt házas feleségével, Sophie Grégoire Trudeau-val, mielőtt 2023 augusztusában szakítottak. Három közös gyermekük van: két fiuk, Xavier és Hadrien, valamint lányuk, Ella-Grace - írja a Yahoo!.

 

