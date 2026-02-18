Tényleg megtörténik! Miley Cyrusból újra Hannah Montana lesz: ekkor tér vissza

Disney-generáció, figyelem: Hannah Montana visszatér! Úgy tűnik, rajongók millióinak imája valóban meghallgattatott, Miley Cyrus ugyanis beadja a derekát, és ismét felveszi ikonikus szőke parókáját. A világraszóló eseményt a Disney+ hozza tető alá. De mi is lesz ez pontosan? Koncert? Sorozat? Netán egy egész estés mozi?
2006-ban indult útjára a Disney Channel népszerű szériája, a Hannah Montana. A kettős életet élő tinilányról szóló széria egyik pillanatról a másikra a csatorna zászlóshajójává tudott válni, összesen négy évadot és 98 epizódot élt meg, illetve egy egy önálló filmmel is kiegészült a franchise.
Bár a 2012-ben befejeződött sikersorozattól könnyes búcsút kellett vennie a rajongóknak, népszerűsége töretlenül fennmaradt. A Hannah Montana indulásának 20. évfordulója közeledtével pedig egyre csak hangosabbak lettek azok a követelések, miszerint valamilyen formában a Disney-nek és az idei Golden Globe-on egy 17 éves viszályt lezáró Miley Cyrusnak is illene megemlékezni a műsorról. Ezt maga az énekesnő is támogatta, néhány hónapja már fel is csigázta a fanbázist egy nyilatkozatával.
"Márciusban már a sorozat 20. évfordulója lesz! Higgyétek el, valami nagyon-nagyon különlegeset tervezek erre az alkalomra. Számomra itt kezdődött minden. Hannah nélkül nem lennék az, aki ma vagyok"
– mondta 2025 júliusában az egykori Disney-sztár.
És hogy mi az a „nagyon-nagyon különleges”, amivel készülnek Cyrusék? A találgatások hónapok óta zajlanak bizonyos fórumokon. A rajongók Hannah Montana-koncertet, filmet és sorozatfolytatást is vizionáltak maguk előtt, ám végül be kell érniük egy múltidéző beszélgetéssel, mely pontosan a széria megjelenésének 20. évfordulóján, azaz 2026. március 24-én érkezik a Disney+-ra.
"Hannah Montana mindig is része lesz annak, aki vagyok. Ami eredetileg csak egy tévéműsor volt, az mára már közös élménnyé vált. Nagy hatással volt az életemre, és rengeteg rajongó életére is, amiért mindig hálás leszek. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi év után is ilyen sokat jelent az emberek számára. Én ezzel a Hannahversary-vel ünneplek, és fejezem ki a köszönetemet azoknak a rajongóknak, akik már 20 éve mellettem állnak"
– fűzte hozzá a műsorhoz a háromszoros Grammy-díjas botrányhősnő, Miley Cyrus.
A beszélgetést a Call Her Daddy című podcast műsorvezetője, Alex Cooper fogja koordinálni, és ahogy azt ígérik a nézőknek, eddig sosem látott részletek derülnek majd ki a műsorról, és meglepetésként néhány régen hallott dallam is megelevenedik majd.
Így nem kizárt, hogy az a Hannah Montana-fellépés, amire mindenki vágyik, mégis megvalósul, és Miley Cyrus mégis képes lesz arra, hogy sok-sok év után magára öltse az az alteregóját, ami világsztárt csinált belőle.
