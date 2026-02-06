Megtört az átok: Kevin James új romantikus vígjátékát imádják az emberek

Vannak színészek, akiket vagy silány tartalmakkal kötünk össze, vagy még a jobb filmekben is hátul kullog, még akkor is ha ő a főszereplő. Persze, akadt aki szerette a Férjek gyöngyét és A randiguru is egész szórakoztató, de ezeket nyomja el minőségtelenségével a Férj és férj, A pláza ásza és a Pixel. Az is nehezen megbocsátható, hogy egy nagyfilmes büdzséből ment el bulizni haverjaival, Adam Sandlerrel, David Spade-del és Rob Schneiderrel a Nagyfiúk címet viselő borzadály révén — kétszer is! Kevin James mém lett már a rossz filmjei miatt. Nagyjából harminc éve van a filmiparban és most, 2026-ban talán sikerült elérnie, hogy végre önmagáért szeresse a nagyérdemű.

A Kevin James-filmek átka törhetett meg a Solo Mióval (Fotó: Lev Radin)

A Solo Mio kitörést jelenthet Kevin James megosztó karrierjében

Ez az év már csak ennyire varázslatosan kezdődik. Tényleg sok szuper film van kilátásban, olyanok mint az Üvöltő szelek, Az ördög Pradát visel 2, Michael és az Odüsszeia a teljesség igénye nélkül. Valamint a Star Wars-filmek réme, Kathleen Kennedy is lemondott a Lucasfilm éléről és mit ad Isten, a 60 éves Kevin James 2026-ban egy jó filmben játszik. Ritka, mint a bicikliző elefánt. Nehéz mire vélni a jótékony folyamatok együttállását, de a mozizás gyógyulni látszik és ennek mi csak örülünk. Mégis, mi az a Solo Mio?

Már az alaptörténet is érdekes: a házasodni készülő Kevin James hoppon marad Rómában, miután a menyasszonya egyedül hagyja őt az oltárnál. Így végül a lefoglalt nászutat egyes egyedül kell átgyászolnia, a bánatból így kell felépülnie a boldog emberek közt a világ egyik legromantikusabb városában. Szép lassan viszont újra megtalálja a szerelmet, újra visszatér belé a lélek. Most vonatkoztassunk el attól, hogy egy ilyen krízis feldolgozása egy több hetes, vagy hónapos folyamat. Egy kedves romkomhoz mérve ez egy jópofa történetnek tűnik, nem kell valósnak lennie.

Ezzel egybecseng a filmet övező szakmai elismerés. A cikk írásakor a Rotten Tomatoes oldalán 77 százalékos értékeléssel dicsekedhet a film. A kritikusoknak feltűnt ez a pozitív változás a komikus színész játékát illetően:

A film jól mutatja Kevin James tehetségének fejlődését, megcsillogtatva egy szofisztikáltabb, nyugodtabb, halkabb és érzelmesebb oldalát

— írja a Flickering Myth.

Egy tökéletesen ártalmatlan romkom. Semmiképp sem annyira borzasztó vagy kellemetlen mint James korábbi munkái

— írja a The Weekend Warrior.

Ha ettől a filmtől nem akarsz rögtön jegyet foglalni egy olaszországi vakációra, a szíved biztos kőből van

— írja a Punch Drunk Critics.