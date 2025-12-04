Ennyi volt: Matthew Perry orvosa végre rács mögé kerül

Meghozták a végső ítéletet az amerikai színész, Matthew Perry orvosának ügyében, aki a Jóbarátok sztárjának ketamint szállított a végzetes este előtt. Matthew túladagolás következtében hunyt el otthonában, 2023 októberében, 54 éves korában. Az évekig tartó szövetségi nyomozás azt vizsgálta, hogyan jutott Perry egy hollywoodi illegális gyógyszerhálózaton keresztül nagy mennyiségű ketaminhoz.

Matthew Perry, a '94-ben induló Jóbarátok című amerikai sorozat révén tett szert világhírnévre / Fotó: Jon Ragel/Warner Bros.

Matthew Perry mindig nyíltan beszélt pusztító múltjáról

Matthew hosszú éveken át küzdött depresszióval és függőséggel, amiről mindig is nyíltan beszélt. A színész családja a bíróságon azt kérte, hogy Matthew orvosát, Dr. Salvador Plasenciát súlyosan büntessék meg, mivel úgy feltételezik, ő a legnagyobb felelős a színész tragikus haláláért. Perry édesanyja, Suzanne Morrison felidézte azokat az üzeneteket, amelyekben az orvos „idiótának” nevezte a színészt, miközben azon tanakodott, még mennyi pénzt tud kicsalni a színészből a drogos üzletelésekkel. A család szerint a doktor többszörösen megszegte a hippokratészi esküt, és nem védte meg a fiukat, amikor erre hivatása kötelezte volna.

Az orvos a tárgyaláson bűnbánatot tanúsított, bocsánatot kért Perry családjától, és elmondta, hogy kétéves fia jövője miatt is szégyelli tettét. Elismerte, hogy praxisának anyagi nehézségei miatt engedett a jelentős pénzösszegek csábításának, noha látta a Matthew függőségének jeleit.

A nyomozás szerint Plasencia többször is ketamint adott be a színésznek, többek között otthonában. Emellett megtanította az asszisztensét a szer beadására, és nagy mennyiségű ketamint, lozenget és fecskendőt adott el nekik -írja a BBC.

Az ügyészek szerint a vádlottak kihasználták Perry függőségét, hogy meggazdagodjanak. Egy kaliforniai orvost, Dr. Salvador Plasenciát 30 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték!