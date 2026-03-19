Lisa Kudrow sokkoló vallomást tett a botox mellékhatásairól! Tönkretette arcát a méreginjekció

A Jóbarátok Phoebe-je őszinte vallomást tett arról, hogy miért utasítja el a szépészeti beavatkozásokat. Lisa Kudrow botox kezelése után ijesztő mellékhatásokat tapasztalt, ezért úgy döntött, egy életre felhagy az effajta ránctalanító injekciókkal.

Lisa Kudrow legutóbbi interjújában meglepő őszinteséggel beszélt azokról az ijesztő mellékhatásokról, amelyeket az első botox kezelése után tapasztalt. A 62 éves színésznő a The Hollywood Reporter-nek tett nyilatkozatában bevallotta, hogy szemgyulladása lett és a homlokán furcsa mintázatok alakultak ki:

Úgy gondolom, hogy a botox kezelés hozzájárult a szemem irritációjához és a homlokomon megjelenő furcsa mintázathoz, szóval most már végleg felhagytam vele.

A Jóbarátok sztárja azt is elárulta, hogy ő viszonylag későn próbálta ki a botoxot. Lisa Kudrow 60. születésnapja után kezdett el kísérletezni, és azt is csak azért, mert félt az öregedéstől:

Félek attól, hogy egy nap úgy fogok kinézni, mint a nagymamám, de ugyanakkor izgatottan várom, hogy idősebb szerepeket játszhassak.

És miután az első kezelés kifejezetten szerencsétlenül sült el, eldöntötte, hogy teljesen felhagy a szépészeti beavatkozásokkal.

Lisa Kudrow szeretne természetesen megöregedni

A 62 éves színésznő mindig meglepődik azon, amikor a rajongók még ennyi idős korában is felismerik őt az utcán. Sőt, rengeteg dicséretet is szokott kapni a külsejét illetően. Továbbá úgy gondolja, az öregedés egy olyan természetes folyamat, amelyet nem feltétlenül kell mindenáron megállítani. Az Armchair Expert podcast műsorában 2024-ben így nyilatkozott ezzel kapcsolatban:

Nem ítélek el senkit azért, aki ezt teszi. Sokan fantasztikusan néznek ki, de attól is tartok, hogy ha nem gyógyul be rendesen, akkor öregebbnek fogok tűnni.

És bár a 62 éves színésznő inkább a természetesség híve, egy dolgot azonban mégis megcsináltatott magán. Lisa Kudrow 16 éves korában megműttette az orrát. A The Saturday Evening Post-nak tett interjújában így fogalmazott erről: