Lisa Kudrow leleplezte a Jóbarátokat: összesen egyszer találkoztak a finálé óta

A Jóbarátok nem csak az Egyesült Államokban, de itthon is nagy népszerűségnek örvendett és a kereskedelmi televíziók is számtalan epizódot játszottak le újra és újra az évtizedek során. A Phoebe Buffay-t játszó Lisa Kudrow megosztotta, milyen érzések töltötték el, amikor végre újra egymás közt voltak.

A Jóbarátok nagyon különböző karrierutakat jártak be a sorozatot követően Fotó: AFP

A Jóbarátok újraegyesülése

Lisa Kudrow elárulta, hogy ő és a 90-es évek sikeres sitcomjában játszó színésztársai – Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer és a néhai Matthew Perry – csak egyszer tudtak összeülni a sorozat 2004-es fináléja és a 2021-es Jóbarátok: Újra együtt című dokumentumfilm között.

Kudrow szerint valójában részben ezért is volt olyan nagy élmény, amikor találkozni tudtak – írja az E! News.

A visszatérés színésznője ezért is akart részt venni az HBO különkiadásán, amellyel a sorozat 25. évfordulóját ünnepelték, mert olyan régen találkozott azokkal a színészekkel, akikkel a forgatások alatt valamilyen szinten barátságot is kötött. Jessie Tyler Ferguson, a Modern család sztárjának Dinner On Me podcastjében mesélt a 61 éves színésznő arról, hogy milyen volt a találkozás:

"Annyira jó volt. A sorozat vége óta csak egyszer vacsoráztunk hatan együtt. Olyan volt, mintha nem hagytunk volna ki semmit. Csak mi hatan voltunk valamelyikünk házában, vacsoráztunk, és mintha semmit sem változott volna az évek alatt."

Lisa Kudrow azt is elárulta, hogy az ominózus találkozás 10 évvel a Jóbarátok befejezése után történt.