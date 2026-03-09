A HUNGEXPO csarnokában március 21-én és 22-én minden a gaming és a geek kultúráról szól majd

A vidéki roadshow után a főváros felé fordítja a hajókormányt az Országos Gaming Expo, Magyarország legnagyobb videójátékos rendezvénysorozata. A több éves múltra visszatekintő rendezvény ezúttal is különleges programmal készül a lezárásra, igazi esport-társasjátékos kánaánná változik majd a HUNGEXPO, ahol versenyzők, rajongók és nézők együtt gondolkodhatnak a következő lépésen.

Forrás: OGEX-Facebook

A belépés továbbra is ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Március 21-ére és 22-ére külön-külön kell jelezni a részvételi szándékot, amit online és a helyszínen egyaránt megtehetnek a látogatók. A kapukat 10:00-kor nyitják meg az érdeklődők előtt, hogy egészen 18:00-ig bárki fejest ugorhasson a gaming és geek kultúra világába.

A programpontok közül kiemelkedik a Riftbound, a League of Legends alapú gyűjtögetős kártyajáték 64 indulós versenye. A még mindig csak szárnyait bontogató “TCG” egyre nagyobb népszerűségnek örvend világszerte, most a magyarok kapják meg a lehetőséget, hogy profi környezetben teszteljék paklijaikat. Nem hiányozhat a palettáról a Minecraft, a lövöldözős és ügyességi esport, valamint a cosplayek és a népszerű filmes univerzumok sem. Aki szeretné megmozgatni végtagjait, annak a duófoci, a darts és a Just Dance helyszíneit kell felkeresni, aki pihenne egyet, miközben megmozgatja a szürkeállományát, annak a társasjátékok és logikai fejtörők asztalai felél kell venni az irányt.

