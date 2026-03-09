Vérlázító: gyalogost gázolt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott a sofőr

A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik egy közlekedési bűncselekmény elkövetőjének azonosítása érdekében – közölte a Police.hu. Elütötte a gyalogost, majd elhajtott. Segítségnyújtás elmulasztása miatt keresik a sofőrt.

Elütötte, majd megállás nélkül elhajtott a sofőr / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Elütötte a gyalogost, majd súlyos sérülésekkel otthagyta

Büntetőeljárást folytat a Győri Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt ismeretlen gépjárművezető ellen.

Nyúlon, a Rákóczi telep útszakaszon a Tag út irányából Győrújbarát felé haladt ismeretlen személygépkocsival egy sofőr 2026. március 2-án 17 és 18 óra között. Közlekedése során nem észlelte az úttest közepén gyalogosan, vele azonos irányba közlekedő gyalogost és elütötte. A baleset következtében a sértett nő a földre esett és súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ismeretlen gépjárművezető a helyszínről megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott.

A rendőrség kéri, hogy aki látta a balesetet, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.