Szívszorító bejelentés: halálos betegséggel küzd a népszerű influenszer

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 21:10
Elképesztő összefogás. Az influenszert rajongói segítik.

Szívszorító hírt osztott meg követőivel Kenny Jary, akit az interneten „Patriotic Kenny” néven ismernek. A 84 éves influenszer és veterán bejelentette, hogy 4. stádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak nála.

Jary március 23-án egy videóban beszélt állapotáról, miután kórházban kezelték. Elmondta, hogy ugyan jobban érzi magát, de súlyos betegséggel küzd. „Így megy ez… nem élhetünk örökké” – fogalmazott, miközben megköszönte követőinek a támogatást, és hangsúlyozta, hogy továbbra sem hagy fel a tartalomgyártással. A bejelentést követően családja adománygyűjtést indított, hogy fedezni tudják az otthoni ápolás és a szükséges átalakítások költségeit. Céljuk, hogy Jary élete hátralévő részét otthon, szerettei körében tölthesse.

A több mint 4 millió követővel rendelkező tartalomgyártó évek óta pozitív üzeneteiről ismert. Korábban rajongói már összefogtak érte, amikor elromlott az elektromos robogója, ő pedig a befolyt támogatás egy részéből később más veteránokat segített, és létrehozta saját alapítványát. A mostani kampányban már több mint 200 ezer dollár, vagyis mintegy 73 millió forint gyűlt össze több ezer adományozótól. Egy friss videóban Jary meghatódva reagált az összefogásra, és köszönetet mondott mindenkinek a támogatásért, írja a People.

 

