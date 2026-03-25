Nem Tücsi az egyetlen: Ezek a sztárok vártak évekig a boldogító igenre

Azt hinnénk, hogy a sztárvilágban minden a villámgyors eljegyzésről és a még gyorsabb válásokról szól. Van, aki az első randi után már a ruhát próbálja, és van a magyar celebvilág türelmes krémje – mint például Tücsiék –, akiknél előbb jött a közös hitel, a gyerek, na meg a ráncok, és csak azután a gyűrű. Jöjjenek a magyar sztárok, akik nem siették el a boldogító igeneket.

Tücsi idén talán férjhez mehet (Fotó: Szabolcs László)

Tücsi esküvőjére idén végre sor kerül?

Az influenszer és a válogatott hokis, Sofron Isván élete minden, csak nem unalmas. Eleinte a sportoló külföldi karrierje miatt ingáztak, költöztek évekig, majd megérkezett az első közös gyermekük, Nara. A páros rajongói már tűkön ülve várták, mikor látják Tücsit hófehér ruhában, ám ez még 10 évvel a megismerkedésük után sem következett el. Jóllehet, az édesanya már nagyon szeretne hivatalosan is Sofronné lenni. „Lassan jöhet az esküvő is” – írta most a születésnapján.

Dobó Ági csodaszép menyasszony volt

A sztárpár kapcsolata igazi hullámvasút volt. Dobó Ági férje, Csaba tíz év után kísérte oltár elé az egykori szépségkirálynőt. Közben megszületett két tündéri gyermekük, Benedikt és Nataniel, és bár a szándék megvolt, először a világjárvány, majd családi tragédiák is keresztül húzták a számításaikat. A szépségkirálynő végül 2021-ben, sugárzó menyasszonyként vonulhatott az oltárhoz, és mint kiderült, három csodaszép ruhát öltött magára a nagy napon.

Dobó Ági 2021-ben ment férjhez

Majka és Dundika közel 10 év után házasodtak

Sokan csak futókalandnak hitték a rapper és a modell kapcsolatát, végül alaposan rácáfoltak a károgókra. Két fiúk, Marián és Olivér érkezése után is mindenki azt kérdezgette, mikor lesz már az esküvő? De Majka évekig csak poénkodott rajta. Végül Dobóékhoz hasonlóan a sztárpár is a 2021-es évet választotta az igenekre. Megadták a módját a lagzinak: egy háromnapos „ereszd el a hajam” típusú lakodalmat tartottak Szekszárdon, amiről még hetekig írt a sajtó. Náluk a papír már tényleg csak a hab volt a tortán.

Balázs Paliék a rekorderek

Ha valaki tudja, hogyan kell évtizedekig titokban szeretni, az a romantika királya. Pali és Mónika kapcsolata nem a címlapokon, hanem a való életben vizsgázott jelesre. Több, mint 30 év után döntöttek úgy, hogy hivatalosan is kimondják az igeneket. Bebizonyították, hogy a szeretetnek nincsen szüksége pecsétre, de azért néha jó ünnepelni egyet.