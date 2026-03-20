Áll a bál: ezért hagyták ki a tragikusan elhunyt Eric Dane-t az Oscar-gála megemlékezéséből

Óriási felháborodást váltott ki a 2026-os Oscar-gála In Memoriam-blokkja, miután egy ikonikus sorozatsztár, Eric Dane kimaradt a megemlékezésből. Shonda Rhimes, a Bridgerton alkotója pedig erre reagálva, kendőzetlen őszinteséggel fedte fel az okát annak, hogy miért is nem került be a Grace klinika sztárja az összeállításba.

Eric Dane 2006-ban csatlakozott a Grace klinika csapatához, és halála napja véletlenül egybeesett a sorozatban való debütálásának 20. évfordulójával (Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto)

Eric Dane ezért maradt ki az Oscar 2026 In Memoriam-blokkjából

Az Oscar-gála 2026 - hivatalos nevén a 98. Oscar-gála - egyik legmeghatóbb része hagyományosan az In Memoriam-blokk, ahol az elmúlt év elhunyt sztárjaira emlékeznek. Idén azonban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy több sztár - köztük Eric Dane - neve is egyszerűen kimaradt a televíziós összeállításból. A botrányra reagálva megszólalt a Bridgerton és a Grace klinika alkotója, aki meglepően őszinte választ adott a sorozatsztár kihagyására.

Shonda Rhimes az Entertainment Tonight-nak tett nyilatkozatában azt mondta, hogy az indok egyszerű, Eric Dane egyszerűen 'nem filmsztár', és az Oscar-gála elsősorban a mozifilmek világára koncentrál. És bár a producer ezután hangsúlyozta, hogy szerette a színészt, és 'csodálatos embernek' tartotta őt, sokak szerint ezzel még inkább csak relativizálta a döntést.

Shonda Rhimes szerint Eric Dane azért maradt ki az Oscar-gála 2026 In Memoriam-blokkjából, mert nem filmsztár (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Az Emmy-gála remélhetőleg megemlékezik majd Eric Dane-ről

Shonda Rhimes továbbá azt is kiemelte, hogy szerinte Eric Dane meg fogja kapni majd a méltó tiszteletet a televíziós világ legnagyobb eseményén, az Emmy-gálán:

Úgy érzem, amikor eljön az Emmy-gála ideje, akkor megkapja azt a méltó elismerést, amire szüksége van. Nem lehet hibáztatni az Oscar-gálát azért, hogy a filmeket veszi első soron figyelembe, hiszen olyan sokan távoztak közülünk. Eric a televíziózás egyedülálló alakja volt, és alig várom, hogy lássam, hogyan fognak róla megemlékezni az Emmy-n.

Való igaz, hogy Eric Dane karrierje inkább a televízióhoz kötődött, de mindezek mellett több kasszasiker filmben is szerepelt az elmúlt években, mint például az X-Men 3. vagy a Bad Boys eddigi utolsó része.

Rebecca Gayheart és lányai végtelenül csalódottak, hogy Eric Dane kimaradt az Oscar-gála In Memoriam-blokkjából (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Eric Dane özvegye összetört

Shonda Rhimes nyilatkozata azonban egyáltalán nem nyugtatta meg Eric Dane családját. Bennfentes információk szerint a színész özvegye, Rebecca Gayheart és lányaik végtelenül csalódottak, hogy Eric Dane kimaradt az Oscar-gála In Memoriam-blokkjából. És bár az Akadémia hivatalos felületén szerepelt a Grace klinika sztárjának neve, Rebecca Gayheart mégis úgy érzi, hogy ezzel azt üzenték: a tévés sztárok másodrangúak.