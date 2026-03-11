"Ez nem lehet a valóság" - Nem akart bukósisakot húzni, percekkel később meghalt a fiatal

Meghalt egy detroiti tinédzser mindössze néhány perccel azután, hogy összeveszett apjával a bukósisak viselésének szükségességén. A fiatal egy quad-balesetben vesztette életét.

Tragédia! Összeveszett apjával, nem sokkal később balesetben meghalt a fiatal

Forrás: GoFundMe

Nem akart bukósisakot venni, nem sokkal később balesetben meghalt a fiatal

Ez nem lehet a valóság… úgy érzem, bárcsak felébrednék és itt lenne velem

– mondta fiáról James Burkett.

A 15 éves ifjabb James Dylan Burkett március 8-án halt meg egy quad-balesetben a michigani Redford Townshipben. Az apja könnyek közt mesélte el, hogy percekkel a baleset előtt összevesztek. Dylan akkor vesztette életét, amikor járművének hátulról nekiütköztek.

Szeretem őt. Mindig szeretni fogom

– mondta a gyászoló apa. A rendőrség szerint Dylan a baleset idején nem viselt bukósisakot.

Rászóltam, hogy viselje a sisakját, ő viszont nem szereti, mert mindig fejhallgatót hord és a sisakkal együtt nem tudja használni

– mondta a gyászoló apa.

Mérges lett rám, összevesztünk. Pár perccel később bementem hozzá, és azt mondtam: 'Fiam, csak azért mondom ezt, mert szeretlek, és nem akarom, hogy bajod essen.'

James ezután elaludt, Dylan pedig elindult motorozni. Harminc perccel később meghalt.

James a baleset hírére a helyszínre rohant, mert félt, hogy Dylan megsérült. Azt mondta, akkor pillantotta meg a fiát, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy ő-e a fiú apja. Azóta az édesapa élete legnehezebb időszakát éli. Dylan nagynénje, Janet Moore GoFundMe-oldalt hozott létre, hogy segítsen a családnak a költségek fedezésében.

Dylan fény volt az életünkben és a hirtelen elvesztése felfoghatatlan gyász számunkra

– írta a tinédzser emlékére, közölte a PEOPLE.

Michigan államban illegális, ha egy ATV-t vagy quadot 16 évnél fiatalabb személy vezet úgy, hogy nincs felnőtt közvetlen felügyelete alatt. A hatóságok jelenleg vizsgálják a balesetet. Úgy vélik, sem a sebesség, sem az alkohol nem játszott szerepet a tragédiában.