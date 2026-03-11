Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ez nem lehet a valóság" - Nem akart bukósisakot húzni, percekkel később meghalt a fiatal

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 21:30
sisakhalál
Fejhallgatója miatt nem szerette hordani a bukósisakját. Heves vita kerekedett ebből, fél órával később pedig meghalt a fiatal.

Meghalt egy detroiti tinédzser mindössze néhány perccel azután, hogy összeveszett apjával a bukósisak viselésének szükségességén. A fiatal egy quad-balesetben vesztette életét.

Tragédia! Összeveszett apjával, nem sokkal később balesetben meghalt a fiatal
Tragédia! Összeveszett apjával, nem sokkal később balesetben meghalt a fiatal
Forrás: GoFundMe

Nem akart bukósisakot venni, nem sokkal később balesetben meghalt a fiatal

Ez nem lehet a valóság… úgy érzem, bárcsak felébrednék és itt lenne velem

– mondta fiáról James Burkett.

A 15 éves ifjabb James Dylan Burkett március 8-án halt meg egy quad-balesetben a michigani Redford Townshipben. Az apja könnyek közt mesélte el, hogy percekkel a baleset előtt összevesztek. Dylan akkor vesztette életét, amikor járművének hátulról nekiütköztek.

Szeretem őt. Mindig szeretni fogom

– mondta a gyászoló apa. A rendőrség szerint Dylan a baleset idején nem viselt bukósisakot. 

Rászóltam, hogy viselje a sisakját, ő viszont nem szereti, mert mindig fejhallgatót hord és a sisakkal együtt nem tudja használni

– mondta a gyászoló apa.

Mérges lett rám, összevesztünk. Pár perccel később bementem hozzá, és azt mondtam: 'Fiam, csak azért mondom ezt, mert szeretlek, és nem akarom, hogy bajod essen.'

James ezután elaludt, Dylan pedig elindult motorozni. Harminc perccel később meghalt.

James a baleset hírére a helyszínre rohant, mert félt, hogy Dylan megsérült. Azt mondta, akkor pillantotta meg a fiát, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy ő-e a fiú apja. Azóta az édesapa élete legnehezebb időszakát éli. Dylan nagynénje, Janet Moore GoFundMe-oldalt hozott létre, hogy segítsen a családnak a költségek fedezésében.

Dylan fény volt az életünkben és a hirtelen elvesztése felfoghatatlan gyász számunkra

– írta a tinédzser emlékére, közölte a PEOPLE.

Michigan államban illegális, ha egy ATV-t vagy quadot 16 évnél fiatalabb személy vezet úgy, hogy nincs felnőtt közvetlen felügyelete alatt. A hatóságok jelenleg vizsgálják a balesetet. Úgy vélik, sem a sebesség, sem az alkohol nem játszott szerepet a tragédiában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu