A Grammy 2026 gála káoszba fulladt Cher hatalmas bakija miatt

A Grammy 2026 díjátadó fináléja minden volt, csak nem kiszámítható. A legendás Cher egyetlen pillanat alatt teljes káoszt okozott azzal, hogy egyszerűen lesétált a színpadról azelőtt, hogy bejelentette volna legjobban várt kategória nyertesét. Majd tovább tetézte a botrányt azzal, hogy rossz nevet hirdetett ki az Év felvétele kategóriánál.

Grammy 2026 egyik nagy győztese, SZA, két díjat is bezsebelt a Kendrick Lamar-ral közös Luther című számukkal

Fotó: Ariana Ruiz / Northfoto

A Grammy 2026 gála bakija

A Grammy 2026 egyik legjobban várt pillanata az Év Felvétele kategória kihirdetése volt, amelyet a szervezők a popikon Cherre bíztak. A többszörös Grammy-díj nyertes énekesnő előtte életműdíjat vett át, és hosszú, érzelmes beszédben idézte fel több évtizedes pályafutását. A hangulat ünnepélyes volt, a közönség állva tapsolt, egészen addig, amíg minden félre nem csúszott. Cher Grammy beszéde végén ugyanis egyszerűen elindult lefelé a színpadról, mintha megfeledkezett volna arról, hogy még van egy fontos feladata. A műsorvezető, Trevor Noah, így kénytelen volt visszahívni őt, aminek következtében a nézőtéren halk nevetés futott végig.

Cher Kendrick Lamar neve helyett mást mondott

De ha ez nem lett volna elég, a 79 éves énekesnő a visszatérése után még a győztes nevét is rosszul hirdette ki. Először azt mondta:

És a Grammy-díjat kapja...

Ezek után egy kínos szünet következett, miközben előre bámult, utána pedig így folytatta:

Ó! Azt mondták, hogy a súgógépen lesz.

Majd miután rájött, hogy valójában ki kell nyitnia a kezében lévő borítékot, meg is tette, elolvasta, és extázisban kihirdette a 'győztest':

Luther Vandross....

Csak hogy a kategória győztese nem Luther Vandross lett, hanem Kendrick Lamar és SZA a Luther című dallal. Cher ugyan néhány másodperccel később javította magát, de addigra már megszületett a Grammy 2026 legkínosabb pillanata.

Kendrick Lamar az idén nyert Grammy-díjaival együtt összesen 27 gramofonszobrot tudhat magáénak

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Kendrick Lamar tökéletesen reagált

A 79 éves énekesnő próbálta humorral kezelni a helyzetet, de láthatóan zavarba jött a baki után. Kendrick Lamar azonban tökéletesen reagált a helyzetre. A 38 éves rapper csak kuncogott egyet a történteken, majd felment a színpadra SZA-val és átvették a díjat úgy, mintha mi sem történt volna.