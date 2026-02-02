Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A Grammy 2026 gála káoszba fulladt Cher hatalmas bakija miatt

Grammy 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 09:24 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 10:24
Az énekesnő hatalmas bakija miatt káosz alakult ki az idei gálán. A Grammy 2026 legkínosabb pillanatát egyértelműen Cher téves bejelentésének köszönhetjük.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A Grammy 2026 díjátadó fináléja minden volt, csak nem kiszámítható. A legendás Cher egyetlen pillanat alatt teljes káoszt okozott azzal, hogy egyszerűen lesétált a színpadról azelőtt, hogy bejelentette volna legjobban várt kategória nyertesét. Majd tovább tetézte a botrányt azzal, hogy rossz nevet hirdetett ki az Év felvétele kategóriánál. 

Grammy 2026 egyik nagy győztese, SZA, két díjat is bezsebelt a Kendrick Lamar-ral közös Luther című számukkal
Fotó: Ariana Ruiz /  Northfoto

A Grammy 2026 gála bakija 

A Grammy 2026 egyik legjobban várt pillanata az Év Felvétele kategória kihirdetése volt, amelyet a szervezők a popikon Cherre bíztak. A többszörös Grammy-díj nyertes énekesnő előtte életműdíjat vett át, és hosszú, érzelmes beszédben idézte fel több évtizedes pályafutását. A hangulat ünnepélyes volt, a közönség állva tapsolt, egészen addig, amíg minden félre nem csúszott. Cher Grammy beszéde végén ugyanis egyszerűen elindult lefelé a színpadról, mintha megfeledkezett volna arról, hogy még van egy fontos feladata. A műsorvezető, Trevor Noah, így kénytelen volt visszahívni őt, aminek következtében a nézőtéren halk nevetés futott végig. 

Cher Kendrick Lamar neve helyett mást mondott

De ha ez nem lett volna elég, a 79 éves énekesnő a visszatérése után még a győztes nevét is rosszul hirdette ki. Először azt mondta: 

 

És a Grammy-díjat kapja...

 

Ezek után egy kínos szünet következett, miközben előre bámult, utána pedig így folytatta: 

 

Ó! Azt mondták, hogy a súgógépen lesz.

 

Majd miután rájött, hogy valójában ki kell nyitnia a kezében lévő borítékot, meg is tette, elolvasta, és extázisban kihirdette a 'győztest': 

 

Luther Vandross....

 

Csak hogy a kategória győztese nem Luther Vandross lett, hanem Kendrick Lamar és SZA a Luther című dallal. Cher ugyan néhány másodperccel később javította magát, de addigra már megszületett a Grammy 2026 legkínosabb pillanata. 

Kendrick Lamar az idén nyert Grammy-díjaival együtt összesen 27 gramofonszobrot tudhat magáénak
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Kendrick Lamar tökéletesen reagált

A 79 éves énekesnő próbálta humorral kezelni a helyzetet, de láthatóan zavarba jött a baki után. Kendrick Lamar azonban tökéletesen reagált a helyzetre. A 38 éves rapper csak kuncogott egyet a történteken, majd felment a színpadra SZA-val és átvették a díjat úgy, mintha mi sem történt volna

Durand Bernarr élete első Grammy-díját nyerte el a Grammy 2026 gálán
Olivia Dean nyerte a Legjobb új előadó díjat
Tyla sem távozott üres kézzel, ő nyerte a Grammy 2026 Legjobb afrikai zenei előadása kategória díját
Kehlani 2 Grammy-díjjal távozott az idei gáláról
Yungblud, Ozzy Osbourne egykori legjobb barátja, élete első Grammy-díját nyerte a Grammy 2026 gálán
FKA twigs nyerte a Grammy 2026 Legjobb dance/elektronikus album kategóriát a Eusexua című albumjával
Ludwig Göransson két kategóriában is diadalmaskodott a Ryan Coogler által rendezett Sinners (Bűnösök) című film zenéjéért
Gloria Estefan egy újabb Grammy-díjjal távozott, ezúttal a Legjobb Trópusi Latin Album kategóriában győzedelmeskedett a Raíces című albumával
A Grammy 2026 Év dalszerzője kategória nyertese Amy Allen lett
A legkisebbek sem maradtak ki a sorból, a Grammy 2026 Legjobb gyerekzenei album kategória győztese Fyütch és Aura V Harmony című albuma lett
Galéria: Grammy 2026 nagy pillanatai
1/10
Durand Bernarr élete első Grammy-díját nyerte el a Grammy 2026 gálán

 

 

