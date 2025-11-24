Cher a fiatal párjáról: A korkülönbség nem probléma köztünk

Cher meggyőződése, hogy mindig hűnek kell maradnia önmagához. Nem rágódik azon, hogy megújítsa önmagát vagy a zenéjét, mert pontosan tudja, hogyan vagy mikor váltson új dolgokra – már ha szükséges.

Chernek nem okoz gondot, hogy a szerelme 40 évvel fiatalabb (Fotó: Getty Images)

Chert a szerelem (is) fiatalon tartja

Mindig úgy gondoltam magamra meg a karrieremre, mint egy lökhárítós autóra, ami ha falnak ütközik, akkor hátratolat, és elindul egy másik irányba

– magyarázta a minap Cher a CBS Mornings élő adásában Gayle King műsorvezetőnek. „Egész életemben és a hosszú karrierem során végig hű maradtam önmagamhoz. Vagy népszerű voltam vagy nem, de mindig ugyanaz maradtam, aki voltam, aki vagyok.”

Cher karrierje 1965-ben indult, amikor a Sonny&Cher folk­rock­ duó tagja volt. Később szólistaként számos zenei műfajban aratott sikert. A sokmilliós rajongótábora mindig kitartott mellette. A velük való őszinteség prioritás Cher számára.

„Az emberek egyszerűen érzik, hogy sosem hazudnék nekik, és nem akarom, hogy ez valaha is megváltozzon” – folytatta az énekesnő. „Én nem Cher vagyok, csak egy nő, aki folyton dolgozik. Teszem a dolgomat a színpadon, mellette számos projektben veszek részt, köztük a memoárom második részének elkészítésében, sőt két éve nyitottam egy mobil fagylaltozót is Cherlato néven. De nem dicsekszem azzal, hogy sztár vagyok; csupán egy agilis asszonynak gondolom magam, akinek mindig muszáj valami izgalmasat csinálnia. Pihenés közben is pörög az agyam, én így vagyok boldog, az utóbbi időben pedig különösen! Bevallom, ennek nagy része a párkapcsolatomból fakad.”

Három éve vagyunk együtt Alexszel, a korkülönbség nem probléma köztünk, minden téren megértjük egymást. Sokat beszélgetünk, és ami a legjobb, hogy rengeteget nevetünk. Egyszerűen imádom Alexet! Gyönyörű férfinak tartom, emellett kedvesnek és humorosnak, okosnak is, ráadásul ő az egyik legtehetségesebb ember, akivel valaha találkoztam!

- idézi Chert a hot! magazin.

