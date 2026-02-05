Esélye sem volt: autóval zuhant le az útról, meghalt a sofőr

Egy ember életét vesztette szerda reggel Kaliforniában, miután autójával lesodródott a Malibu Canyon Roadról, a Pepperdine Egyetem közelében – erősítették meg a hatóságok.

Az autó rommá tört, esélye sem volt a sofőrnek

Fotó: Pexels / Pexels

Végzetesen csapódott be az autó

A Kaliforniai Autópálya-rendőrség (California Highway Patrol, CHP) tájékoztatása szerint a baleset február 4-én, szerdán reggel körülbelül 7:40-kor történt, a Malibu Canyon Road és a Potter Road közelében. A helyszínre a Los Angeles megyei tűzoltóság és a seriffhivatal munkatársai is kivonultak.

A People szerint az érintett jármű egy 2018-as Tesla Model S volt, amely északi irányba haladt ismeretlen sebességgel, amikor a sofőr hirtelen éles kormánymozdulatot tett, majd az autó letért az útról.

„A jármű a levegőbe emelkedett, majd frontálisan egy földes szurdokfalnak csapódott a hegyoldalban, a Malibu Canyon Road keleti oldalán”

– közölte a Kaliforniai Autópálya-rendőrség.

A helyi hatóságok a baleset idején forgalomkorlátozást vezettek be: a Malibu Canyon Roadon egy sáv maradt járható, váltakozó irányú forgalommal és rendőri irányítással. A város közbiztonsági hivatala arra kérte az autósokat, hogy lehetőség szerint válasszanak kerülőutakat. A rögzített felvételeken a mentőegységek egy súlyosan rongálódott, piros színű jármű körül dolgoztak.